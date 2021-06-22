محافظ أسيوط يشدد على سرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

حفاظًا على حق الشعب

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة ، حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة ، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم شخصيًا بملف أملاك الدولة ، وإجراءات التصالح مع المخالفين في إطار القانون لأنه يحرص على الحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة التقنين للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.



حيث تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم إعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية كما تم مناقشة الآليات والاجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.



وأشار المحافظ إلى أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.



ووجه محافظ أسيوط ، مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة، لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها ، مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.