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رئيس التحرير
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توك شو

أسهل طريقة للتخسيس

استشاري التغذية العلاجية يوضح أسهل طريقة للتخسيس ..فيديو

الدكتور خالد أحمد
الدكتور خالد أحمد غزالي استشاري التغذية العلاجية

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

 

وأضاف خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كورس الحرق الدبل يتكون من أكثر من كورس وفقاً لاختلاف الأعمار والحالات، موضحاً أن الحرق يكون حسب السن والأمراض المزمنة، وما يحدده متخصصو تغذية حتى الوصول إلى الوزن المثالي.

 

وأكد استشاري التغذية العلاجية عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً.

 

وتابع خالد غزالي قائلاً: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

 

ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع  والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

 

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