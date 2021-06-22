هيثم الحاج علي يكشف خطوط مواصلات معرض الكتاب ..شاهد

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات متمثلة في هيئة النقل العام، وفرت ١١ أتوبيسا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها ١١٥ سيارة وذلك تيسيرا على زوار المعرض.

وأضاف هيثم الحاج علي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس للكشف عن تفاصيل المعرض، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الخط الأول سيكون من عبد المنعم رياض، والخط الثاني من دوران شبرا، والثالث من النزهة الجديدة.

ونوه هيثم الحاج علي إلى أن الخط الرابع من الأميرية، والخامس من ميدان الجيزة، والسادس من صقر قريش، والسابع من المظلات إلى جانب خطوط أخرى.

وأكد هيثم الحاج علي أن معرض هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية، هو أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة.



وقال : “نُطلق من المعرض هذا العام مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا، فيه سعر الكتاب من جنيه إلى 20 جنيهًا”.



وأضاف هيثم الحاج علي أن المعرض يشهد لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D.



وأوضح أنه يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.



جدير بالذكر أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.