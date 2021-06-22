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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلاله لقاءه برئيسي مركزي صدفا وأسيوط

محافظ أسيوط يوجه بإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيسي مركزي صدفا و أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أولا بأول على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تقاعس أو تهاون حيث انه علينا العمل بجدية وتنفيذ توجيهات الحكومة وتعليمات الدولة لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم مخالفة القرارات الصادرة في هذا الشأن. 

محافظ أسيوط: استكمال أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات بالطريق الزراعي

محافظ أسيوط: حملات تعقيم وتطهير بدور العبادة ومحطات قطار السكة الحديد

جاء ذلك خلال لقاءه محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا ، حسني درويش رئيس مركز أسيوط.
وشدد محافظ أسيوط على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وبحث طلباتهم ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات عن طريق اللقاءات الجماهيرية والنزول إلى الشارع لتذليل العقبات ويكون على أرض الواقع للوقوف على حقيقة الأمور والظروف المحيطة بها مضيفاً أن المحافظة  بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على خدمة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم مشيراً إلى ضرورة وضع ومنح عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين على رأس أولويات المحافظة خلال الفترة القادمة ومن بينها قطاعي النظافة والطرق. 


وكلف المحافظ رئيسي مركزي صدفا واسيوط بالمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في نطاف المركزين سواء التابعة للخطة الاستثمارية للمحافظة والمركز أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والعمل على تطوير الريف المصري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين للاطمئنان اولاً بأول على معدلات التنفيذ والاداء وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات والمعايير المقررة فضلاً عن تكثيف الحملات لرفع الاشغالات والمرافق والمتعدين على حرم الطريق والتي تؤثر على الحركة المرورية وشن حملات دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإزالة القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات والعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة.

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