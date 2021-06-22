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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعودي ينقذ عمارة سكنية من حريق في الدمام .. شاهد

السعودية
السعودية

أنقذ عمارة سكنية من حريق في الدمام هو السعودي محمد العليط الذى لم يترددد لحظة فى المهمة الإنسانية، التى بدأت برؤية حريق نشب في سيارة أمام المبنى السكني، فـ قام السعودي بسحبها وإبعادها عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ قال العليط :"أثناء خروجي من منزلي صباح (الإثنين) استرعى انتباهي دخان متصاعد، فاقتربت لأكتشف أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة، فيما طالت النيران مظلتها".

سعودي ينقذ عمارة سكنية من حريق في الدمام

وتابع السعودي محمد العليط :"كادت تشعل السيارات الـ5 جوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطال سكان العمارة، وبعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران وأحرقتها بالكامل بعيدا عن العمائر».

وكانت قد قالت هيئة الجوازات السعودية في رسالة عاجلة عبر “تويتر”، إنه ‏ بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر منصة ‎"أبشر" الإلكترونية.

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وطالبت هيئة الجوازات السعودية ‏بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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سعودي ينقذ عمارة سكنية حريق في الدمام حريق هيئة الجوازات السعودية السعودية الدمام

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