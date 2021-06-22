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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يبدأ الإعداد لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

صدى البلد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بإستاد مختار التتش بعد الراحة السلبية التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني لمدة 48 ساعة للاعبين بعد خوض مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي بتونس والتي حسمها الفريق بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني في تجهيز لأعبيه لخطة مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل بملعب السلام وسط ترقب لمسئولي القلعة الحمراء للحصول علي كافة الموافقات الخاصة بحضور الجماهير بعد ان منحهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موافقة مبدئية علي حضور 10 آلاف متفرج.

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ويغيب عن الأهلي في تلك المباراة محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية البدنية والفنية بينما يسيطر الغموض علي موقف محمد هاني الظهير الأيسر الذي تم الإعلان عن شفائه وأنه سيشارك في المران ولكن سيتم حسم الامر تماماً خلال الساعات المقبلة وإن كان بيتسو موسيماني لا يتعجل في عودته للمشاركة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة الإياب أمام الترجي ، وكان قرار موسيماني بالدخول المبكر في معسكر مغلق لزيادة التركيز لدي اللاعبين وعدم الاعتماد علي نتيجة مواجهة الذهاب.

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