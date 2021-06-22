ليبيا تسجل 3 وفيات و 215 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا منها 171 حالة جديدة و44 حالة مخالطة من إجمالي 3342 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت (6.4 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء 199 حالة شفاء فيما توفيت 3 حالات.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بـ كورونا في ليبيا بلغ 191253منها الحالات النشطة : 11423 والمتعافين : 176649 والوفيات : 3181 حالة.

وكشف المركز أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا والتي بلغت 72 حالة جديدة و 28 حالة مخالطة، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالتين في مدينة مصراته و 11 حالة مخالطة وفي جنزور جرى تسجيل 9 حالات جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 15 حالة جديدة وفي الرجبان سجلت حالتين جديدتين وفي الماية سجلت 4 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 7 حالات جديدة وفي السبيعة سجلت حالتين جديدتين وفي السواني بن ادم وجادو والحرابة ويفرن وباطن الجبل وترهونة سجلت إصابة جديدة لكل منهم وفي الزنتان سجلت حالة مخالطة وفي الخمس سجلت حالتين جديدتين وفي طبرق سجلت 4 حالات جديدة وفي العربان سجلت 3 حالات جديدة وفي الشويرف سجلت 18 حالة جديدة وفي العجيلات سجلت حالتين جديدتين وفي الزاوية المركز سجلت 14 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي بني وليد سجلت 5 حالات جديدة وفي الجفرة سجلت 4 حالات جديدة.