عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تسجل 3 وفيات و 215 إصابة جديدة بكورونا

صدى البلد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا منها 171 حالة جديدة و44 حالة مخالطة من إجمالي 3342 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت (6.4 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء  199  حالة شفاء فيما توفيت  3  حالات.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بـ كورونا في ليبيا بلغ  191253منها الحالات النشطة : 11423 والمتعافين : 176649 والوفيات : 3181 حالة.

ليبيا.. اللجنة العسكرية 5+5 تعلن تأجيل فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

ليبيا .. طائرة القذافي الرئاسية تعود إلى البلاد

وكشف المركز  أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا والتي بلغت  72  حالة جديدة و 28  حالة مخالطة، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالتين  في مدينة مصراته  و 11   حالة مخالطة وفي جنزور جرى تسجيل 9   حالات جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 15  حالة جديدة وفي الرجبان سجلت حالتين جديدتين وفي الماية سجلت 4  حالات جديدة  وفي زليتن سجلت 7  حالات جديدة  وفي السبيعة سجلت حالتين جديدتين وفي السواني بن ادم وجادو والحرابة ويفرن وباطن الجبل وترهونة سجلت إصابة جديدة لكل منهم وفي الزنتان سجلت حالة مخالطة وفي الخمس سجلت حالتين جديدتين وفي طبرق سجلت 4  حالات جديدة وفي العربان سجلت 3  حالات جديدة وفي الشويرف سجلت 18  حالة جديدة وفي العجيلات سجلت حالتين جديدتين وفي الزاوية المركز سجلت 14  حالة جديدة و4  حالات مخالطة وفي بني وليد سجلت  5  حالات جديدة وفي الجفرة سجلت 4  حالات جديدة. 

المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا كورونا في ليبيا العاصمة طرابلس ليبيا فيروس كورونا مكافحة الأمراض المركز الوطني لمكافحة الأمراض

موضوعات متعلقة

السيسي ورئيس وزراء اليونان يناقشان مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا.. مسؤول عسكري: فتح الطريق الساحلي من جهة واحدة فقط

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لإنتاج شاسيهات عربات"هامر" العسكرية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ