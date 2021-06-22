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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ..بعد قليل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

 

وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وان اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى .

 

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مدبولى لرئيس وزراء اليونان: نعمل لتفعيل التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي

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مدبولي يستعرض مشروعات الثقافة .. جائزة الدولة للمبدع الصغير وذاكرة المدينة

 

 لمناقشة الملفات المتعلقة بمشاكل المواطنين

 

ومن المتوقع، ان يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان النوعية مجلس النواب اللجان النوعية

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