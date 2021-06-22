عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنى سويف : نشر 3 آلاف و490 بحث دولي خلال 4 سنوات

صدى البلد

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عدداً من الإجتماعات الخاصة بمجالس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، واللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الانتاجية، والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

 

 وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والدكتور محمد مصطفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة نرمين عاطف حلمي، مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والدكتورة انجي هاني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وأعضاء مجلس الإدارة.


 

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي في جامعة بنى سويف الموضوعات الخاصة بمكتب دعم وتمويل المشروعات، ومنها الانتهاء من توقيع عقود مشروعات شباب الباحثين، وتم مناقشة تقرير عن تطور النشر الدولي خلال الأربع سنوات الماضية ومنها نشر 720 بحث خلال عام 2018، و865 بحث خلال عام 2019، و1200 بحث خلال عام 2020، و705 بحث خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي.


 

كما ناقش رئيس جامعة بنى سويف خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الانتاجية تدريب العاملين الفنيين بوحدة الألبان لتطوير الإنتاج من خلال الاستعانة بمتخصصين، والإعلان عن تلك الدورات لتدريب خريجي كليات الزراعة والطلاب بالتنسيق مع كليتي الطب البيطري والزراعة.


 

فوز فريق بحثي بتمويل بـ 199 ألف جنيه بجامعة بني سويف

وطالب الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بالتأكد من صيانة أجهزة الإنذار وتدريب العاملين على تشغيلها وطريقة التعامل أثناء الطوارئ، كما ناقش خطة تدريب العاملين على أعمال الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية بالكليات والمعاهد والقطاعات المختلفة بالجامعة.

 

بني سويف الزراعة الطب البيطري جامعة بنى سويف المشروعات

موضوعات متعلقة

فوز فريق بحثي بتمويل بـ 199 ألف جنيه بجامعة بني سويف

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لإنتاج شاسيهات عربات"هامر" العسكرية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ