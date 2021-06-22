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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير مغربي: صراع بين الزمالك وبيراميدز على التعاقد مع فوزي البنزرتي

فوزي البنزرتي المدير
فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي

أكد تقرير مغربي اهتمام الزمالك وبيراميدز بالتعاقد مع فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بداية من الموسم الجديد 20201 - 2022.

 

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن فوزي البنزرتي قرر الرحيل عن الوداد المغرب، عقب نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد عقده، خاصة بعد الخسارة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، السبت الماضي، بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأضاف الموقع المغربي، أن فوزي البنزرتي وقع مع وكيل مصري للتفاوض نيابة عنه، مع الزمالك وبيراميدز.

 

في سياق، آخر، رفض مسئولو الزمالك التطرق لفكرة التقدم بعرض مالي لبيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحى، نجم الفريق السماوى والمنتخبين الأول والأوليمبى لإرتفاع المقابل المادى الذى انتقل به من هيدرسفيلد الإنجليزى إلى بيراميدز والبالغ قرابة 4.5 مليون يورو مع راتب سنوي يصل إلى 40 مليون جنيه سنويا بعدما وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع الفريق السماوى فى سبتمبر 2020.

 

واعتبر مسئولو الزمالك أن ملف التجديد للدولى المغربى أشرف بن شرقى وبقية نجوم الفريق طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد أبوجبل ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى ورزاق سيسيه فى مقدمة أولوياتهم  فى الوقت الحالى وأن الكلام عن إبرام صفقة جماهيرية ليس فى الحسابات بقدر الحفاظ على قوام الزمالك الأساسى.

 

كما يأتى رفض مسئولى الزمالك التطرق لإبرام صفقة رمضان صبحى، المقابل المالى الكبير الذى قد يكلف الخزينة البيضاء كثيرا، وهو ما تسبب فى عدم القدرة على تلبية طلبات الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى طلب الحصول على قرابة 50 مليون جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية.

 

ويتطلع الزمالك لمواصلة مشواره في الكأس والصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما عزز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على حساب أسوان، في الجولة الماضية.

 

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

 

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