رئيس الوزراء السوداني يطالب بتوحيد الجيش وإنهاء الانقسام في البلاد

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن فشل الحكومة في تحقيق المشروع الوطني المتوافق عليه من كل السودانيين، مطالبا بضرورة توحيد الجيش ضمن مؤسسة وطنية قوية.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي للكشف عن مبادرة سياسية في البلاد: “لم ننجح في تحقيق المشروع الوطني المتوافق عليه من كل السودانيين”، مضيفًا أن “الانتقال ليس سهلاً ولكل بلد خصوصيته”.

وأوضح حمدوك أن “الوضع الاقتصادي واتفاقات السلام والعلاقات الخارجية أهم التحديات التي تواجهنا”.

وتابع: “السودان يواجه أزمة سياسية بامتياز من الدرجة الأولى”.

وأردف: “نواجه أزمة سياسية بالغة الأهمية وهي التشظي بين المدني والعسكري فهناك انقسام بين المؤسسات المدنية والعسكرية في السودان، ويجب توحيد الكتلة التي تقود المرحلة الانتقالية في السودان”.

واستدرك قائلًا: “السؤال الكبير الذي نواجهه هو أن يكون السودان أو لا يكون”.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن “الشراكة السياسية لا تسير في خط مستقيم وتواجه تحديات كبيرة”.

وأضاف “لن ننجح إن لم نتخطَ أزمات التشظي بين المؤسسات المدنية والعسكرية”.

وشدد حمدوك على ضرورة توحيد الجيش الوطني ضمن مؤسسة قوية، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة متابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل لا سيما القضايا الأمنية.