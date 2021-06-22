رسالة مؤثرة من خالد الغندور لـ عماد متعب عقب وعكته الصحية

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة إلى عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، عقب تعرضه لوعكة صحية.

ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لـ عماد متعب.

وقال خالد الغندور: "لا أعلم ماذا لديك، لكن أعلم أني أحبك جدا كلاعب وكإنسان، وأتمنى من الله أن يشفيك من أي مرض، لقد كنت لاعبا فذا بمعنى الكلمة ومحترم بكل ما تحمله الكلمة، ربنا يحفظك يا عمدة".

وكان عماد متعب أعلن عن سفره خلال الفترة المقبلة للخارج من أجل الاطمئنان على صحته عقب شعوره ببعض الآلام في جانبه الأيسر دون معرفة سره تلك الآلام.