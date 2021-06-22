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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

ماعز بوجه قرد
ماعز بوجه قرد

أثارت صور مرعبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فزع سكان محافظة أسيوط جنوب مصر، حيث ظهرت فيها ماعز بوجه قرد ولدت لدى أحد المزارعين.

 

انتشرت صور لماعز بوجه قرد لدى أحد المزارعين في محافظة أسيوط جنوب مصر، وقد أثارت الصور الرعب على مدى الساعات الماضية.

وتبين أن الماعز قد ولدت لدى مزارع يدعى «حسين حسن سيد»، والذي تفاجأ بتكوينها الغريب حيث حملت وجه قرد وجسد ماعز.

 

والغريب أن الماعز المشوه نفق بعد يومين فقط من ولادته، ولم تظهر عليه أي علامات غير طبيعية، فقد يرضع بشكل طبيعي ومات دون سبب واضح.

كانت إحدى إناث الماعز لدى المزارع قد وضعت مولودين، أحدهما مشوه يحمل وجه قرد وجسد ماعز فيما كان الآخر طبيعيا، وغير معروف حتى الآن سبب ولادة المخلوق الغريب بهذا الشكل، فالحالة نادرة وتحتاج إلى الدراسة.

 

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