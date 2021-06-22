عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: عشق آباد أغلى مدينة في العالم عام 2021

عشق آباد
عشق آباد

 أظهر استطلاع مؤشر “ميرسر” لجودة وتكلفة المعيشة لعام 2021، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة تركمانستان (عشق آباد) تجاوزت هونج كونج، لتصبح أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمالة الأجنبية.


وذكر راديو “فرنسا الدولي” أن عشق آباد صعدت من المركز الثاني في استطلاع العام الماضي بعد هونج كونج؛ بسبب ما وصفه جان فيليب سارا رئيس ممارسات التنقل العالمية في “ميرسر” بـ "التضخم المحلي المرتفع".


وتعتمد تركمانستان بالكامل تقريبًا على صادرات الغاز الطبيعي، وقد كافحت للتعافي من انخفاض أسعار الطاقة العالمية في عام 2014، الذي ضرب عملتها المحلية "المنات"، وأوقع العديد من المواطنين في براثن الفقر.


وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد، شرعت البلاد في عملية كبرى لتوسيع العاصمة عشق آباد منذ مايو الماضي، حيث تعهد رئيسها قربان قولي بيردي محمدوف بتحويلها إلى "واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العالم".


وفي حين تراجعت هونج كونج إلى المركز الثاني، بسبب مساكنها باهظة الثمن، تراجعت طوكيو أيضًا نقطة واحدة إلى المرتبة الرابعة، وتراجعت زيورخ إلى المركز الخامس.
 

عشق آباد أغلى مدينة في العالم استطلاع هونج كونج الغاز الطبيعى طوكيو

موضوعات متعلقة

طوكيو 2020.. هل وضع كورونا في اليابان تحت السيطرة للجمهور واللاعبين؟

القنصلية الروسية في هونج كونج: إضافة "سبوتنيك V" إلى قائمة اللقاحات المعترف بها

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لإنتاج شاسيهات عربات"هامر" العسكرية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ