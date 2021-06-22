استطلاع: عشق آباد أغلى مدينة في العالم عام 2021

أظهر استطلاع مؤشر “ميرسر” لجودة وتكلفة المعيشة لعام 2021، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة تركمانستان (عشق آباد) تجاوزت هونج كونج، لتصبح أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمالة الأجنبية.



وذكر راديو “فرنسا الدولي” أن عشق آباد صعدت من المركز الثاني في استطلاع العام الماضي بعد هونج كونج؛ بسبب ما وصفه جان فيليب سارا رئيس ممارسات التنقل العالمية في “ميرسر” بـ "التضخم المحلي المرتفع".



وتعتمد تركمانستان بالكامل تقريبًا على صادرات الغاز الطبيعي، وقد كافحت للتعافي من انخفاض أسعار الطاقة العالمية في عام 2014، الذي ضرب عملتها المحلية "المنات"، وأوقع العديد من المواطنين في براثن الفقر.



وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد، شرعت البلاد في عملية كبرى لتوسيع العاصمة عشق آباد منذ مايو الماضي، حيث تعهد رئيسها قربان قولي بيردي محمدوف بتحويلها إلى "واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العالم".



وفي حين تراجعت هونج كونج إلى المركز الثاني، بسبب مساكنها باهظة الثمن، تراجعت طوكيو أيضًا نقطة واحدة إلى المرتبة الرابعة، وتراجعت زيورخ إلى المركز الخامس.

