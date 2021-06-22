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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان عبر توحيد الكتلة الانتقالية.

 

وقال  رئيس الوزراء السوداني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن مبادرته الجديدة، إن المبادرة تؤكد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي خلال شهر والمضي في ملف العدالة الانتقالية.

 

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "مراكز اتخاذ القرار في السودان متعددة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهذه مسألة تحتاج إلى انضباط".

 

وتابع: "يجب التوافق على حماية الانتقال من أجل بناء سودان ديمقراطي قائم على المواطنة".

 

وأردف رئيس الوزراء السوداني: “المبادرة تتضمن إصلاح القطاع الأمني والعسكري وصولا إلى جيش مهني وقوي”.

 

وأوضح حمدوك أن “الوضع الاقتصادي واتفاقات السلام والعلاقات الخارجية أهم التحديات التي تواجهنا”.

 

وقال  رئيس الوزراء السوداني: “السودان يواجه أزمة سياسية بامتياز من الدرجة الأولى”.

 

وأضاف  رئيس الوزراء السوداني: “نواجه أزمة سياسية بالغة الأهمية وهي التشظي بين المدني والعسكري فهناك انقسام بين المؤسسات المدنية والعسكرية في السودان، ويجب توحيد الكتلة التي تقود المرحلة الانتقالية في السودان”.

 

واستدرك قائلًا: “السؤال الكبير الذي نواجهه هو أن يكون السودان أو لا يكون”.

 

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن “الشراكة السياسية لا تسير في خط مستقيم وتواجه تحديات كبيرة”.

 

وتابع: “لن ننجح إن لم نتخطَ أزمات التشظي بين المؤسسات المدنية والعسكرية”.

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