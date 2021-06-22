عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إيناس عبد الدايم تطلق مبادرة ثقافتك كتابك في معرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مبادرة ثقافتك كتابك، على هامش الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري،  وتضم مئات العناوين من قطاعات الوزارة المعنية بالنشر و دور النشر الخاصة على الا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها و ذلك لحث المواطنين و رواد المعرض على اقتناء الكتب و تشجيعا للقراءة و المعرفة التي هي اساس بناء الانسان و توسيع مداركه الى جانب الانشطة الافتراضية التي سيتم تنفيذها من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض.


وقررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض و خدمة الدعم الفني و خدمة عملاء " اون لاين" على المنصة و علي تطبيق الواتساب و كذلك تخصيص مسار خاص و سريع لكبار السن و ذوي القدرات الخاصة و السماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصا على الصحة العامة و منها ارتداء القناع الطبي و قياس درجة الحرارة و المرور عبر بوابات التعقيم و مسافات التباعد الامنة كما تم تحديد حدا اقصي للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الاربع و مراعاة مسافات التباعد بين اجنحة العارضين.


ويأتي المعرض هذا العام في دلالة واضحة على حرص مصر رئيسًا وحكومة على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء مستقبلها.
كما أنها تتعامل مع القراءة بوصفها خد المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، بل وضد الظروف السلبية، ولذلك اختار المعرض لنفسه شعارًا دالًا هو في القراءة حياة، في القراءة نتحدى، ونواجه، ونبني مستقبلنا ووطننا الذي نأمل فيه.


يعد معرض هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك معنا في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة.
ويشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D.


يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.


وقررت الهيئة استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

إيناس عبد الدايم مبادرة ثقافتك كتابك معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي وزيرة الثقافة

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لإنتاج شاسيهات عربات"هامر" العسكرية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ