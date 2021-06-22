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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3 مليون جنيه انشاء ممشي نويبع

محافظ جنوب سيناء يفتتح المرحلة الأولى للممشى السياحي بمدينة نويبع

فودة يفتتح مشروعات
فودة يفتتح مشروعات

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى لمشروع ممشى نويبع  بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات واللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع وذلك على هامش احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الممشى يعد أحد أهم المشروعات الخدمية على أرض المدينة خاصة أن مواطني المدينة عانوا لسنوات من عدم وجود مناطق ترفيهية عامة، لافتًا إلى أنه جرى تزويد الممشى بكافة الخدمات، والدخول إليه بالمجان.

وأوضح المحافظ أنه جرى إقامة الممشى بطول ٦٠٠مترًا، وبتكلفة تصل إلي ٣ مليون مناشدًا المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري و الجمالي للممشى لكونه ملكً لهم . 


وقال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، إنه جرى افتتاح عدد من مشروعات تجميل ورصف وإنارة الطرق بتكلفة تتعدى ٣٠ مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح مضمار الهجن الذي جري إنشائه في وادي المجرح، بتكلفة ٤ ملايين جنيهً بطول ٤ كيلو متر وبعرض ٣٠ متر، ويتضمن منصة لكبار الزوار وأماكن انتظار للسيارات وحمامات للضيوف والمواطنين، ويسع لتدريب أكثر من ١٠٠ جمل. 
وقدم رئيس المدينة الشكر للقيادة السياسية، لاهتمامهم برياضة الهجن التي تعد من التراث السيناوي، ويحرص أهالي سيناء على إحيائها لافتًا إلى أنه جرى إنشاء دار مناسبات في تجمع المجرح بتكلفة ٤ مليون، لاستخدامها في كافة المناسبات، و يوفر ﻋلى الشباب المقبل ﻋﻠى الزواج تكاليف الخيمة التي تصل تكلفتها إلى ٧٠ ألف جنيه
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جنوب سيناء نويبع ممشي اللواء خالد فودة الخدمات المواطنين رصف

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