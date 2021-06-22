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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إغلاق 842 منشآة طبية خاصة مخالفة في 26 محافظة خلال 10 أيام

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 842 منشأة طبية خاصة في 26 محافظة خلال 10 أيام، وذلك ضمن عدة حملات مكثفة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية.

وأضاف «مجاهد» أنه تم المرور على 1885 منشأة طبية خاصة، مشيراً إلى أن المرور شمل محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، الدقهلية، أسيوط، دمياط، البحيرة، بني سويف، أسوان، الغربية، مرسى مطروح، بورسعيد، كفر الشيخ، الأقصر، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، الوادي الجديد، قنا، المنوفية، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، لافتاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز "العلاج الطبيعي، ومراكز تجميل"، موضحاً أن المخالفات التى تم رصدها شملت "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، إدارة المنشآت بدون تراخيص، وجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، والعثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، ووجود  أدوية بأماكن غير مرخصة".

وأشار "زكي" إلى تحرير 167 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها بالمنشآت الطبية، لافتاً إلى  أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، بالتعاون مع مباحث التموين.

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الصحة منشأة طبية خاصة 26 محافظة وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد

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