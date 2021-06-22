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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

صدى البلد

 قالت تقارير صحفية، إن منتخب تشيلي، يدرس توقيع عقوبات مالية على بعض لاعبي المنتخب  عقب ثبوت تورطهم في فضيحة داخل فندق الإقامة أثناء المشاركة في بطولة كوبا أمريكا. 

تعادل تشيلي مع أوروجواي في كوبا أمريكا

تشكيل مباراة تشيلي وأوروجواي في كوبا أمريكا

 

وأكدت التقارير أن المنتخب يدرس توقيع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دولار على كل لاعب ثبت تورطه في الفضيحة. 

 فتيات ليل

وأضافت التقارير أن هناك ٦ لاعبين من منتخب تشيلي قاموا بدعوة “ فتيات ليل ” لفندق الإقامة في البرازيل وهو الأمر المخالف تماما للفقاعة الطبية المتبعة في البطولة خوفا من فيروس كورونا المستجد. 

وأكدت صحيفة “ ماركا الإسبانية ” أن مارتن لاساراتي المدير الفني السابق للأهلي ومدرب تشيلي الحالي يدرس إمكانية استقالته ومعاقبة اللاعبين بحرمانهم من المشاركة في المسابقة. 

 

وأشارت الصحيفة إلي أن بعض الأسماء المتوسطة من أبرز لاعبي منتخب تشيلي، وهم نجم إنتر ميلان أرتورو فيدال، وجان مينايس، وجاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارجاس.

وأضافت الصحيفة أنه في حال ثبوت الأمر ستكون المرة الثانية لخرق الفقاعة الطبية حيث قام ميديل وفيدال نجما منتخب تشيلي  باستدعاء المصفف الخاص بهما ، في إجراء تم تأكيده. 

ولمعرفة المزيد حول منتخب تشيلي.. شاهد الفيديو جراف التالي:

منتخب تشيلي كوبا أمريكا فتيات ليل مارتن لاساراتي مدرب تشيلي

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