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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مميزات وعيوب تيل الفرامل السيراميك

تيل الفرامل السيراميك
تيل الفرامل السيراميك

تعد الفرامل أو مكابح السيارة أهم وسائل الأمان المتواجدة بالمركبة، حيث إنها المتحكم الأول في إيقاف السيارة أثناء السير وقت اللزوم، لذلك يجب على السائق التأكد من صلاحيتها، واستخدام تيل الفرامل من الأنواع الجيدة.

 

وهناك أنواع مختلفة من الفرامل المتواجدة في الأسواق المحلية، وهى تيل الفرامل الأورجانك، والمعدني إضافةً إلى السيراميك ، والتى تعد من أفضل أنواع الفرامل على الإطلاق.

 

وظهرت للمرة الأولى تيل الفرامل السيراميك في السيارة أودى، والتي تم استخدامها مع محركاتها المكونة من 12 سلندر والسبب في تسميتها بالفرامل السيراميك أن طنابير هذه الفرامل مصنعة من السيراميك المدعم بألياف الكربون.

 

واستخدمت فرامل السيراميك بعد ان نجحت في مجال الطائرات والفضاء وهي عبارة عن مادة كربيد السيليكون التي تتميز بكونها مادة شديدة الصلابة مقاومة للاحتكاك والكشط كما أن الجزيئات الخاصة بهذه المادة مترابطة جداً مما يجعلها تتميز بكونها صلبة جداً بسبب ترابط جزيئاتها الذي يزيده قوة ألياف الكربون المستخدمة .

 

ولذلك فإن فرامل السيراميك تجعل عمر الطنابير الخاصة بالسيارة أطول ، حيث يقدر عمر هذه الطنابير بأربعة أضعاف عمر الطنابير العادية وبما قد يجعلها تدوم لمسافة تبلغ 300 ألف كم .

 

ومن مميزات فرامل السيراميك أنها لا تصداً ومعدل التآكل فيها يكون ضعيف للغاية وتستخدم هذه الفرامل في الكثير من السيارات المتميزة التي تكون أسعارها مرتفعة .

 

اما عيوب الفرامل السيراميك ، تنحصر في ارتفاع سعرها مقارنة بأنواع الفرامل الأخرى التي تم ذكرها في الأعلى، ولكن بالنسبة لمميزاتها ، فتعتبر بلا عيوب نهائيا.

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