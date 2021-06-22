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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ..شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عنها .. وعمر كمال يتحدث عن صوت حسن شاكوش

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نشر قسم الفن عددا من   الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية كان أبرزها آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وتصريحات عمر كمال عن حسن شاكوش ودفاع شقيق ياسمين عبد العزيز عنها. 

 

Hitman's Wife’s Bodyguard .. هكذا سيطر الوافد الجديد على شباك الإيرادات

احتفل فيلم Hitman's Wife’s Bodyguard شباك التذاكر الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور أقل من أسبوع على طرحه في دور العرض المحلية، محققا حوالي 12 مليون دولار. 

 

فى المهرجان بس.. عمر كمال : حسن شاكوش عنده نبرة ملهاش منافس

قال الفنان عمر كمال ، إن حسن شاكوش يتميز نبرة صوت لا ينافسة فيها أحد فى مصر ولكن فى المهرجانات فقط .

 

نهال عنبر: دلال عبد العزيز تتحسن وفاطمة كشري بتبعت لي نكت.. فيديو

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية لكل من الفنانة دلال عبد العزيز و فاطمة كشري بعد تلقيهما الرعاية الصحية منذ فترة.

 

وائل الفشني : مريت في حياتي بظروف مادية صعبة |خاص

قال الفنان وائل الفشني خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد انه مر بظروف مادية صعبة ولكن هذا لم يجبره على الدخول في أعمال من أجل المال، سوى مرة واحده فقط".

 

تكريم أمير المصري من مجلة فوج البريطانية وتمنحه لقب Mr. Vogue

في عددها لشهر يوليو اختارت مجلة فوج Vogue  البريطانية العالمية النجم أمير المصري لتمنحه لقب Mr. Vogue وتحت عنوان role reversal  أكدت أن "أمير المصري" لم يقدم دور يشبه الآخر.

 

منتجة ونجوم مسلسل الطاووس يحتفلون بنجاحه في ضيافة صدى البلد.. صور

استضاف موقع صدى البلد منتجة ونجوم مسلسل الطاووس الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، وتصدر اسمه تريندات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الشهر الكريم ونال العديد من التعليقات الإيجابية. 

 

بعد التمثيل والإنتاج والإخراج.. جورج كلوني يقتحم مجال التعليم

يستعد الممثل الأمريكي المخضرم جورج كلوني لاتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية، بعدما قدم كل شيء للفن سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج أو الإخراج ، وكتابة السيناريو بحسب وكالة رويترز.

 

بعد البافتا.. تعرف على موعد حفل توزيع جوائز SAG والإعلان عن قوائم الترشيحات

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عن توزيع جوائز SAG  موعد الحفل السنوي المقبل في نسخته الـ 28، في نفس الموعد السابق لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 بحسب موقع فاريتي.

 

شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة تحذيرية لمجهول: تلمس شعره منها آكل قلبك

يستمر الممثل وائل عبد العزيز في الدفاع عن شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها مع ريهام حجاج وبوسي شلبي وتوجيه رسائل مجهولة عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

 

ديانا كرزون تعلن ولادة طفلتها الأولى أمس.. وتنشر صورة مع زوجها

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، في سبتمبر الماضي، الذي اقتصر على عدد محدد من الأهل والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها المملكة الأردنية طوال العام الماضي.

 

دلال عبد العزيز ياسمين عبد العزيز حسن شاكوش عمر كمال وائل الفشني نهال عنبر جورج كلوني

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