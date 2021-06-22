نشرة الفن.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ..شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عنها .. وعمر كمال يتحدث عن صوت حسن شاكوش

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية كان أبرزها آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وتصريحات عمر كمال عن حسن شاكوش ودفاع شقيق ياسمين عبد العزيز عنها.

احتفل فيلم Hitman's Wife’s Bodyguard شباك التذاكر الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور أقل من أسبوع على طرحه في دور العرض المحلية، محققا حوالي 12 مليون دولار.

قال الفنان عمر كمال ، إن حسن شاكوش يتميز نبرة صوت لا ينافسة فيها أحد فى مصر ولكن فى المهرجانات فقط .

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية لكل من الفنانة دلال عبد العزيز و فاطمة كشري بعد تلقيهما الرعاية الصحية منذ فترة.

قال الفنان وائل الفشني خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد انه مر بظروف مادية صعبة ولكن هذا لم يجبره على الدخول في أعمال من أجل المال، سوى مرة واحده فقط".

في عددها لشهر يوليو اختارت مجلة فوج Vogue البريطانية العالمية النجم أمير المصري لتمنحه لقب Mr. Vogue وتحت عنوان role reversal أكدت أن "أمير المصري" لم يقدم دور يشبه الآخر.

استضاف موقع صدى البلد منتجة ونجوم مسلسل الطاووس الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، وتصدر اسمه تريندات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الشهر الكريم ونال العديد من التعليقات الإيجابية.

يستعد الممثل الأمريكي المخضرم جورج كلوني لاتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية، بعدما قدم كل شيء للفن سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج أو الإخراج ، وكتابة السيناريو بحسب وكالة رويترز.

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عن توزيع جوائز SAG موعد الحفل السنوي المقبل في نسخته الـ 28، في نفس الموعد السابق لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 بحسب موقع فاريتي.

يستمر الممثل وائل عبد العزيز في الدفاع عن شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها مع ريهام حجاج وبوسي شلبي وتوجيه رسائل مجهولة عبر حسابه على موقع فيسبوك.

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، في سبتمبر الماضي، الذي اقتصر على عدد محدد من الأهل والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها المملكة الأردنية طوال العام الماضي.