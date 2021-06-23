عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تخفيض رسوم الميكروباص.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بالشرقية غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الإدارة المحلية، غدا الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث إن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

 

- طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.

محلية النواب تناقش عدم تطبيق الغرامات على التوكتوك لارتكابهم مخالفات بميادين في القاهرة

محلية النواب : اصرار الحكومة علي تقنين أوضاع التوكتوك يحقق الأمان بالشارع المصري

- طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

 

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن:
• الأول: توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق.

• الثاني: تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

 

كما تناقش طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:
• الأول: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أرض محلج مدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، والمدرجة ضمن أصول قطاع الأعمال العام والمملوكة للبنك الأهلي – بنك مصر، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.

 

• الثاني: تخفيض الرسوم التي فرضتها محافظة القاهرة على عدد (12) سيارة ميكروباص تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى مدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية، لتصبح (5000 جنيه) بدلاً من عشرة ألاف جنيه التي فرضتها محافظة القاهرة.

 

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي غيث، بشأن عدم قانونية العقود المبرمة لاستغلال السويقات الموجودة بمركز منيا القمح - محافظة الشرقية، فضلاً عن وجود شبهة فساد في عملية رسو المزاد الخاص بمناطق السويقات.

 

- طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن نقل سوق الثلاثاء للمواشي بمدينة الزقازيق - محافظة الشرقية، وتسليم الأرض لملاكها بحكم قضائي، وعدم قبول المحافظة تبرع بدون مقابل لأرض مساحتها خمسة أفدنة لإقامة السوق، وتوجهها للشراء من الأوقاف أو أي جهة أخرى لتوفير مكان بديل مما يعد إهداراً للمال العام.

ترشيحاتنا

إيطاليا تعلن عن إستعادة 800 قطعة أثرية بـ11 مليون يورو.. فيديو

تخفيض رسوم الميكروباص.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بالشرقية غدا

سعر الدولار فى البنوك اليوم 23-6-2020

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-6-2021 والقنوات الناقلة

آبل توقف نهائيا إنتاج هاتفها الأصغر iPhone 12 Mini لهذه الأسباب

سببها الصين .. حقيقة ظهور بوابة سرية في السماء للفضائيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

في ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب .. قصة رحيله المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ