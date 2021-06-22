كيف نتجنب الإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي الوظيفي؟..أخصائية نفسية تجيب

قالت راندا الطحان أخصائية علم النفس والإجتماع،إن الإحتراق الوظيفي أعراض ناتجة عن عدم التعامل الصحيح مع الضغوط العملية أو المهنية،وتضفي على الإنسان حالة من الإجهاد النفسي والبدني والعقلي تجعله لا يستطيع أن يفكر ويتعامل فى العمل.

وأضافت الطحان خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى اليوم الثلاثاء ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر،أن الاحتراق الوظيفي من الممكن أن يصل الإنسان من خلاله إلى الاحباط والاكتئاب والإصابة باضطرابات نفسية نتيجة للضغط المستمر بسبب الوظيفة،وعدم التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية سبب رئيسي فى الإصابة بمرض الاحتراق الوظيفي لافتة إلى ان هذا المرض صنف من ضمن الامراض النفسية لعام ٢٠٢٢.



ولفتت إلى أن مرض الاحتراق الوظيفي يسبب أعراضا صحية وسلوكية ونفسية واجتماعية،لافته إلى أنه يجب على كل شخص أن يضع سقف عالي ولكن من الأهداف الواقعية الموضعية ويكون هناك مرونة تجاه المعاكسات التى تظهرلك أثناء تحقيق أهدافك.



وتابعت أنه لتجنب مرض الاحتراق الوظيفي من الضروري أن نُقيم منظومة العمل والأهداف لتكون واقعية وموضعية بعناية على قدر إمكانياتي وطاقتي،وعمل تقييم وإعادة فحص لمشعاري وأفكاري،منوهة على ضرورة ممارسة الأنشطة والهوايات المفضلة لتفريغ المشاعر والطاقة السلبية.

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دراسة عن صحة الموظفين: العمل أكثر من 3 ساعات يوميًا ضار بالصحة

ويصل متوسط ساعات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.8 ساعات في اليوم، ولكن تشير الأبحاث إلى أن معدل الساعات للعمل غير عادل ومضر بالصحة النفسية والجسدية.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن معدل العمل اليومي يجب ألا يكون أكثر من ثلاث ساعات يوميا، ولكن وجد الخبراء والمديرون التنفيذيون في الدراسة أن العمل لمدة خمس ساعات في اليوم يمكن أن يحسن الإنتاجية ويعزز الصحة العامة.

تشير الدراسات إلى أنه عندما ينخفض ​​التركيز يصبح الشخص أقل حماسا، وبالتالي يرتكب المزيد من الأخطاء ويصبح مشتتًا بسهولة، وهذا هو السبب في أن بعض الشركات تختار العمل لمدة خمس ساعات يوميًا.

وتنبع الفكرة من الدراسة عندما وجد الباحث أن أفضل الطلاب يمارسون التدريب لمدة تتراوح يوميا من أربع إلى خمس ساعات فقط، وقامت عدد من الشركات باختبار يوم العمل لمدة خمس ساعات للتوصل إلى الإيجابيات والسلبيات.

وحسب دراسةأخرى فإن عمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 1 مساءً ، دون فترات راحة ، دفعهم إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية وقت التوقف المبكر، وشهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 50% في الإنتاجية، ومع ذلك، وجدت شركات أخرى أن العمل المتمر لمدة 5 ساعات دون فترات راحة يؤثر على إنتاجية العمل.

لكن العمل المستمر يخلق ضغطا على الدماغ البشرية وله تأثير على كمية المعلومات التي يمكن للشخص معالجتها في وقت واحد، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة (Journal of Neuroscience) .

وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور نيلي لافي في جامعة كوليدج لندن في بيان: " إن تشغيل الدماغ البشري يتطلب الكثير من الطاقة.. وإذا كان هناك حد لإمداد الدماغ بالطاقة ، فقد اشتبهنا في أن الدماغ قد يتعامل مع المهام الصعبة عن طريق تحويل الطاقة بعيدًا عن الوظائف الأخرى، وإعطاء الأولوية لتركيز الانتباه".