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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: الناس بتحبنى و بعمل 6 أوردرات فى اليوم

عمر كمال
عمر كمال

قال عمر كمال إن هناك جمهورا يحبني، والدليل على ذلك وجود من 5 لـ 6 أوردرات يوميًا لو عمر دا إنسان مش كويس هيجبنى ليه المناسبة بتاعته.

وتابع الفنان عمر كمال ،خلال تصريحاته لصدى البلد ،أن هناك فئة من الناس تخرج غضبها فى تعليقات السوشيال ميديا .

وأشار عمر كمال إلى أن حسن شاكوش يتميز بنبرة صوت لا ينافسه فيها أحد فى مصر ولكن فى المهرجانات فقط، يستطيع اللعب فى صوته وتلوينه فى المهرجان والشعبى والخليجى والرومانسى والوطنى وغيرها من الأعمال التى يستطيع إثبات نفسه فيها.

ولفت الفنان عمر كمال إلى أنه من الممكن مصدقش شاكوش فى أغنية رومانسية.

وتمكنت أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب ومغني المهرجانات، الفنان عمر كمال من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.


واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، لـ سمية الخشاب وعمر كمال، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش، فيديو كليب أغنية “حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، والتي حققت نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب” واحتلت التريند رقم 1 وقتها.

عمر كمال حسن شاكوش المهرجان سمية الخشاب ياسمين رئيس أغنية رومانسية

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