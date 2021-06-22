رغم كورونا.. وزيرة الثقافة: نجحنا في تقديم محتوى ثقافي وفني من خلال منصة الوزارة

قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك تسهيلات كبيرة للناشرين رغم جائحة كورونا، مضيفة أن كان هناك معاناه أيضاً مع الناشرين في مدينة لبنان، لذلك قررنا بمعاملة الناشرين اللبنانيين نفس معاملة الناشرين المصريين من حيث المشاركة، وطريقة الدفع.

وأضافت "إيناس عبدالدايم" خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تم دعم الناشرين بشكل كبير هذا العام، مؤكدة أن هذا هو الهدف الأساسي من المبادرات.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن دخول المواطنين والزائرين لـ معرض الكتاب مجاناً، على الرغم من وجود منصة خاصة لحجز التذكار، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث يوجد قيمة استيعابية معينة في المعرض، تُحدد من خلال الحجز الإلكتروني مسبقاً.

وتابعت "إيناس عبدالدايم"، قائلة: " رغم جائحة كورونا، نجحنا في تقديم محتوى ثقافي وفني من خلال منصة وزارة الثقافة"، مشيرة إلى نسب المشاهدات كانت بالملايين.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن بعض المعارض البسيطة التي أُقيمت في أكثر من دولة، كانت بلا أي نشاط، معقبة: "حاولنا نقدم النشاطات والمحتوى الثقافي من خلال المنصة".