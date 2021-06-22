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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر صورة جاستن بيبر مع ماكرون وزوجته في الإليزيه

جاستن بيبر مع ماكرون
جاستن بيبر مع ماكرون وزوجته في الإليزيه

بدون أي تعليق، نشر المغني الكندي الشاب جاستن بيبر صورة تجمعه بزوجته هايلي بيبر، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في قصر الإليزيه على حسابه بتطبيق انستجرام. 

تفاصيل لقاء جاستن بيبر وماكرون

ووفقا لتقارير أجنبية فأن جاستن بيبر الذي يبلغ من العمر 27 عاما طلب لقاء الرئيس الفرنسي بنفسه لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بأمور الشباب ومشكلاتهم. 

ارتدى نجم البوب جاستن بيبر بذلة رسمية في ظهور نادر له، مع أحذية رياضية، وأذهل بالصورة ملايين من متابعيه على حسابه وبلغ عدد الإعجابات حوالي 5 مليون. 

رصدت عدسات الكاميرات استمتاع الزوجين جاستن وهايلي بيبر بعطلتهما في باريس خلال الأيام الماضية، واجتمعا سويا في عشاء رومانسي، وحرصا على مشاركة جمهور انستجرام بلقطات من رحلتهما الخاصة. 

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بعد صفعة ماكرون.. هجمات بالدقيق والزيت والعصي تنهال على المسئولين والسياسيين في فرنسا

جاء لقاء جاستن بيبر بالرئيس إيمانويل ماكرون وزوجاتهما بالتزامن مع احتفال فرنسا بيوم الموسيقى، وتصدرت أخبار هذا الاجتماع عناوين الصحف وتساءل الجمهور عن علاقة المغني الكندي الشهير بالسياسة. 

 

جاستن بيبر إيمانويل ماكرون الإليزية جاستن بيبر وماكرون جاستن بيبر في باريس

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