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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض ونسبة النجاح 99.82 %.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة دبلوم التمريض للعام الدراسي 2020/ 2021 م بنسبة 99.82 %، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لدبلوم للتمريض  بلغ 1118 طالباً، تغيب منهم طالب واحد، وحضر منهم الامتحانات 1117 طالباً، ونجح منهم 1116 طالباً، بنسبة 99،82 %.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أوائل دبلوم التمريض عددهم 11 طالباً وطالبة وهم؛ " دينا عز الدين محمود، الحاصلة علي المركز الأول من مدرسة الرياض بنات، وأميرة السيد عنتر، الحاصلة علي المركز الثاني من مدرسة كفر الشيخ بنات، ورنا عماد عبد الحميد الحاصلة علي المركز الثالث من مدرسة الزعفران بنات، وإسراء عبد الشافى عرفات الحاصلة علي المركز الرابع من مدرسة برج البرلس، ومشيرة عبدالله السيد، الحاصلة علي المركز الخامس بمدرسة الرياض بنات، وشهد حسام محمد توفيق، الحاصلة علي المركز الخامس مكرر بمدرسة شباس عمير بنات

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن قائمة أوائل دبلوم التمريض،ضمت  آلاء نصر ابراهيم عبدالسلام الحاصلة علي المركز الخامس مكرر من مدرسة بيلا بنات، وحبيبة عاطف عبدالحى الحاصلة علي الخامس مكرر من مدرسة كفر الشيخ بنات، وأمانى نصر على السيد، الحاصلة علي المركز الخامس مكرر بمدرسة الرياض بنات، هايدى عادل السعيد، الحاصلة علي المركز السادس بمدرسة دسوق بنات"، خلود عماد الدين على، الحاصلة علي المركز السادس مكرر بمدرسة الرياض بنات ".

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محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التمريض الصحة

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