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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء مسحة كورونا لضيوف مهرجان الإسماعيلية الدولي قبل حضور حفل الختام

صدى البلد

حرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة على إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لضيوف المهرجان من الجنسيات  المختلفة، قبل إقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز علي الأفلام الفائزة بالمسابقات الدولية، والمغادرة الي بلادهم.


ورافق الوفود الأجنبية من ضيوف المهرجان، المخرج محمد محمدين مسئول لجنة المهرجان بمدينة الاسماعيلية، والذي اثني علي حسن استقبال الضيوف من جانب الفريق الطبي بمستشفى الحميات، برئاسة الدكتور اسامه العدوي مدير المستشفى، والدكتور زكريا عليان نائب مدير المستشفى والدكتورة مني نبيل نائب مدير المستشفى.


يقام حفل ختام فعاليات المهرجان علي ضفاف شاطيء قناة السويس، بحضور  لفيف من القيادات التنفيذية.
 

وتختتم، اليوم الثلاثاء، فاعليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
 

من جانبهم، أنهي القائمون علي تنظيم الدورة الحالة للمهرجان الدولي الإستعدادات النهائية لحفل الختام في تمام الثامنة مساءا، و الذي سيتضمن فقرة إستعراضية.
 

من جهته كشف الناقد السينمائي عصام زكريا "رئيس المهرجان"، أن الحفل يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما أثارت أغنية الإفتتاح التي قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

 

كما صرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن دورة هذا العام، كانت مكثفة، تحدوا من خلالها جائحة كورونا، بالثقافة والفن، تأكيدا علي أن مصر قادرة بشبابها علي العطاء والتميز، مشيرا إلي مشاركة 107 دولة و44 فيلم.
 

وعقدت لجنة عمل المهرجان بالاسماعيلية، عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين علي تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدات الاخيرة.

 

واحتفي، صباح الثلاثاء،  مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة بالمخرج والمذيع الرحل "شفيع شلبي"، الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي بعرض مجموعة من افلامه يعقبها ندوة تكريمية يديرها الناقد الكبير مجدي الطيب ويتحدث فيها زوجته سمية الشناوي وصديقه المقرب شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي وعدد من السينمائيين. 
 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي"، وتقام دورته 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى، تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا "، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

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