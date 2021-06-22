إجراء مسحة كورونا لضيوف مهرجان الإسماعيلية الدولي قبل حضور حفل الختام
حرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة على إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لضيوف المهرجان من الجنسيات المختلفة، قبل إقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز علي الأفلام الفائزة بالمسابقات الدولية، والمغادرة الي بلادهم.
ورافق الوفود الأجنبية من ضيوف المهرجان، المخرج محمد محمدين مسئول لجنة المهرجان بمدينة الاسماعيلية، والذي اثني علي حسن استقبال الضيوف من جانب الفريق الطبي بمستشفى الحميات، برئاسة الدكتور اسامه العدوي مدير المستشفى، والدكتور زكريا عليان نائب مدير المستشفى والدكتورة مني نبيل نائب مدير المستشفى.
يقام حفل ختام فعاليات المهرجان علي ضفاف شاطيء قناة السويس، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.
وتختتم، اليوم الثلاثاء، فاعليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
من جانبهم، أنهي القائمون علي تنظيم الدورة الحالة للمهرجان الدولي الإستعدادات النهائية لحفل الختام في تمام الثامنة مساءا، و الذي سيتضمن فقرة إستعراضية.
من جهته كشف الناقد السينمائي عصام زكريا "رئيس المهرجان"، أن الحفل يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما أثارت أغنية الإفتتاح التي قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.
كما صرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن دورة هذا العام، كانت مكثفة، تحدوا من خلالها جائحة كورونا، بالثقافة والفن، تأكيدا علي أن مصر قادرة بشبابها علي العطاء والتميز، مشيرا إلي مشاركة 107 دولة و44 فيلم.
وعقدت لجنة عمل المهرجان بالاسماعيلية، عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين علي تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدات الاخيرة.
واحتفي، صباح الثلاثاء، مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة بالمخرج والمذيع الرحل "شفيع شلبي"، الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي بعرض مجموعة من افلامه يعقبها ندوة تكريمية يديرها الناقد الكبير مجدي الطيب ويتحدث فيها زوجته سمية الشناوي وصديقه المقرب شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي وعدد من السينمائيين.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي"، وتقام دورته 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى، تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا "، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.
ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.