وزيرة الخارجية الليبية تعلن عن مبادرة جديدة لطرد المرتزقة خلال مؤتمر برلين2

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، عن طرح مبادرة وطنية تسمى "مبادرة استقرار ليبيا" خلال مؤتمر برلين ـ 2، ومن أهم بنودها طرد المرتزقة من البلاد.

وقالت المنقوش في تصريحات صحفية نقلتها قناة “العربية”، إن مبادرة "استقرار ليبيا" في برلين2 ستكون على شكل لجنة دولية على مستوى وزراء خارجية، مضيفة “مطلبنا الموحد هو إخراج كل مسلح أجنبي دون تمييز”,

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية: “نريد للعالم أن يعرف حقنا في ثرواتنا وإنهاء فساد المفسدين في أرضنا”.

وتابعت: “المبادرة تتضمن جدولا زمنيا واضحا لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وأردفت وزيرة الخارجية الليبية: “سنطرح مبادرة في مؤتمر برلين 2 ترتكز على خارطة الطريق التي قررها ملتقى الحوار السياسي”.

وأكدت المنقوش أن المبادرة تهدف لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة وتفعيل قرار وقف إطلاق النار".

وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن الوفد الليبي يعتزم طرح رؤية ليبية خالصة خلال مؤتمر برلين الثاني تهدف لتعزيز الآليات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي".

واستدركت المنقوش قائلة: “هناك خلل واضح وتلكؤ في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ـ 1”، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى صيغة عملية تطرح في مؤتمر برلين ـ 2 بهدف وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين ـ 1.

