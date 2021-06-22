اندلاع حريق فى ٣ أحواش بقرية العوامر الغربية بقنا

في أبوتشت

اندلع حريق فى ٣ أحواش ملحقين بمنازل فى قرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، نتج عنه بعض التلفيات ونفوق عجول.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد باندلاع حريق فى ٣ أحواش ملحقين بمنازل فى قرية العوامر الغربية، و نفوق عجلين، دون أى خسائر في الأرواح.

دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

و تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة على الحريق، قبل الامتداد للمنازل المجاورة فى المنطقة.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.