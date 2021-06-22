عاجل
إجراءات حكومية أول يوليو.. نواب يطالبون بخفض أسعار الطاقة للمصانع وإلغاء الضريبة العقارية تعرف على آخر موعد لتلقى طلبات توفيق أوضاع حائزي الأراضي بصحراء الأهرام محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض ونسبة النجاح 99.82 %.. صور فتاوى تشفي الصدور.. حكم إخراج زكاة المال في صورة ملابس.. ما جواز طلب الدعاء من المتصدق عليه.. ثواب لبس الحجاب في الآخرة .. جزاء إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدته على الإنفاق نشرة الفن.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ..شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عنها .. وعمر كمال يتحدث عن صوت حسن شاكوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرعة ثالثة من لقاح كورونا .. إعلان عاجل من وزارة الصحة الإسرائيلية

إعلان عاجل من الصحة
إعلان عاجل من الصحة الإسرائيلية

قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، اليوم الثلاثاء، إنه "يبدو أننا سنحتاج لتوفير جرعة ثالثة من لقاح كورونا بسبب أن عدداً ملحوظاً ممن تلقوا اللقاحات أصيبوا بالمرض مجدداً".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد جراء انتشار الطفرة الهندية في إسرائيل، فيما تم تطعيم نحو 5000 طفل دون 15 عاما، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت، في بيان، أنه منذ منتصف ليل أمس، تم تطعيم 4420 شخصا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى، كما تلقى 928 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ إجمالي الفتية الذين تلقوا التطعيم 30 ألفا.

توقيع اتفاقية تعاون طبي بين إسرائيل والإمارات

قرار عاجل لشراء أسلحة.. شرطة إسرائيل تستعد للمواجهات في المدن المختلطة

وشخصت مئات الإصابات بـ كورونا في صفوف طلاب المدارس، فيما يتواجد نحو 5000 طالب وطالبة وأعضاء هيئات تدريسية في الحجر الصحي، نتيجة لمخالطتهم لمصابين بالفيروس.

وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتطعيم الفئة العمرية من (12-15 عاماً) ضد فيروس كورونا خشية تفشي الفيروس مجددًا في إسرائيل.

هذا ما تمخض عن الاجتماع الذي عقده مدير عام الوزارة، حيزي ليفي مع منسق شؤون جائحة كورونا، نحمان آش، ومختصين آخرين.

وعرضت خلال الاجتماع معطيات من الولايات المتحدة تشير إلى أنه تم تطعيم نحو مليونين ونصف مليون فتى أمريكي دون ظهور أعراض جانبية، خاصة ويتطابق ذلك مع نتائج الأبحاث التي أُجريت في إسرائيل والتي تظهر أن الآثار الجانبية للقاح نادرة وغير خطيرة.

وتخشى وزارة الصحة فقدان السيطرة على تفشي الجائحة، محذرة من إمكانية اللجوء إلى القيود الاحترازية إذا ما أصيب بالداء مئات الأشخاص يومياً.

هذا وتقرر إخضاع 83 تلميذًا من إحدى مدارس "هرتسيليا" للحجر الصحي بعد تأكد إصابة زميلة لهم في الصف الخامس الابتدائي بـ كورونا.

وتطرق وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس الى النقص في نقاط الفحص لتشخيص المرض في مطار بن جوريون وتراخي تطبيق الأنظمة المتعلقة بمنتهكي الحجر العائدين من خارج إسرائيل.

وقال: إنه سيتم تشديد الإجراءات وفرض غرامات كبيرة على كل من سيسافر الى الدول الموبوءة المحظورة.

ويستمر ارتفاع المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث يقارب عدد حالات كورونا النشطة 400.

وفي ظل هذه المعطيات، توصي وزارة الصحة بتطعيم الصِبْية ضد الفيروس، لكي تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة "مناعة القطيع".

وكان وزير الجيش، بيني جانتس، قد عقد جلسة يوم أمس في اعقاب التفشي الجديد لفيروس كورونا في إسرائيل.

وأوعز إلى الجهات المعنية بالاستعداد لاحتمال استئناف منظومة إجراء الفحوصات والتحقيقات الوبائية.

وفي السياق حذرت منظمة الصحة العالمية، من مخاطر السلالة الهندية لفيروس كورونا المسماة "دلتا".

وقال د. مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، إن هذه السلالة قد تحصد أرواح مرضى مصنفين ضمن دائرة الخطر.

لقاح كورونا جرعة ثالثة الصحة الإسرائيلية تل أبيب أزمة كوفيد ١٩

موضوعات متعلقة

توقيع اتفاقية تعاون طبي بين إسرائيل والإمارات

قرار عاجل لشراء أسلحة.. شرطة إسرائيل تستعد للمواجهات في المدن المختلطة

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل الدورة 52 من معرض الكتاب 2021

6 شروط لـ عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعرف عليها

تعرف على مميزات وعيوب تيل الفرامل السيراميك

التجارة تسمح باستيراد فضلات ونفايات الزجاج

رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس الجمعة العمومية لإختيار القضاة الجدد

رغم كورونا.. وزيرة الثقافة: نجحنا في تقديم محتوى ثقافي وفني من خلال منصة الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

فيديو

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ