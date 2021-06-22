برلمانية: ترخيص التوك توك يأتي في ملصحة المواطن أولًا

يساعد على زيادة العائد الاقتصادي

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن تطبيق ترخيص التوك توك وتقنين أوضاعه أو استبدال التوك توك بسيارات فان، مؤكدة أن نجاح الحكومة في تطبيق هذا القرار يأتي في مصلحة المواطن ويحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم وعدم تعرضهم لضرر، وبالتالي لابد من تراخيص تلك المركبات حفاظًا على حياة المواطنين.

ترخيص التوك توك يحد من عمالة الأطفال

وأشارت صبورة، فى بيان اليوم، إلى أن ترخيص التوك توك يحد من عمالة الأطفال حيث تشير التقارير إلى أنه لايقل عن 38٪ من سائقي التوك توك أطفال تحت سن الـ 18عاما بما يخالف قانون المرور، لافتة إلى أن هذا القرار يساعد وبشكل كبير في زيادة العائد الاقتصادي لأصحاب المركبات وتشجيع وسائل المواصلات الآمنة للمواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تقنين وترخيض تلك المركبات؛ للحد من سلبيات تنجم عن استخدامها، وعلى أصحاب المركبات سرعة تقنين الوضع واستخراج الرخصة المطلوبة حتى يسير بشكل رسمي، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.