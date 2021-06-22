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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الإسبانية تعفو عن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين

أرشيفية
أرشيفية

أعلن التلفزيون الرسمي الإسباني، اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة الإسبانية على العفو عن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين المسجونين بسبب دورهم في محاولة فاشلة لاستقلال الإقليم في 2017.

ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز قرارات العفو، التي أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلب الإسبان يعارضونها، بأنها بادرة على حسن النوايا وخطوة أولى باتجاه حل صراع سياسي مرير مع الإقليم الشمالي الغني، الذي سعت حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأكدت أحزاب المعارضة المحافظة في مدريد أنها ستطعن على قرارات العفو أمام المحاكم، في حين شارك مئات الانفصاليين في احتجاجات في برشلونة أمس الاثنين معتبرين خطوة سانتشيز غير كافية، ومطالبين باستفتاء جديد على استقلال الإقليم.

وفي عام 2019، صدرت أحكام بالسجن على الزعماء لفترات تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاما لاتهامهم بإثارة الفتنة وسوء استغلال المال العام أثناء تنظيم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، كانت السلطات في مدريد قد حظرته لكنه قاد إلى إعلان استقلال الإقليم لفترة وجيزة.
 

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