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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توزيع العمل الصيفي

رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس الجمعة العمومية لإختيار القضاة الجدد

محكمة النقض
محكمة النقض

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة معالي القاضي عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوزيع العمل الصيفي واختيار السادة القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة وقد افتتح سيادته كلمته بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح السادة نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين أختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين.

 كما اثنى سيادته على السادة نواب وقضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام
القضائي المنصرم رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع شاكر الجهد المبذول من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فيما يبذلونه لحماية الأمن القومي المصري داعية سيادته أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

كان العاملون بمحكمة استئناف القاهرة قد أقاموا حفل تكريم  للمستشار أحمد عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلي وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمحكمة ولبلوغه سن التقاعد والتي استمرت  لمدة عام تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله للارتقاء بسير العمل وتطوير آلياته ليواكب العصر وحرصه الشديد علي الاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم وتوفير كل سبل الراحه لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم متمنيين له التوفيق والسعادة في حياته العملية القادمة.

وقدم العاملون بمحكمة استئناف القاهرة درعا للمستشار أحمد عبده عطية الأودن  تعبيرا عن الامتنان والتقدير لمجهوداته  واسهاماته المتميزة خلال فترة رئاسته.

وتوجه عودة ربيع أمين عام محكمة استئناف القاهرة بالشكر الي المستشار أحمد عبده عطيه الأودن علي ما قدمه من عمل مخلص ودؤوب خلال فترة رئاسته للمحكمة مؤكدا أن ما زرعه من اخلاقيات أثرها سيبقي لدي الجميع وأن ما استفاده العاملين في المحكمة من علمه وخبراته لا يقدر بثمن وان جميع العاملين في المحكمة كانوا حريصين علي تنظيم هذا التكريم لأن هذه اللافته هي أقل ما يمكن أن يقدم تعبيرا عن الشكر والعرفان له

وقال سعيد شليح أمين عام مساعد الإدارة الجنائية أن المستشار أحمد عبده عطية الأودن قدم إسهامات كبيرة ملموسة علي أرض الواقع شهد بها كل المتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المحكمة من خلال رؤيته المستقبليه التي انعكست علي التطوير الكبير الذي شهدته الإدارة الجنائية بشكلا خاص من استخدام أحدث التكنولوجيا للتعامل مع القضايا التي تستقبلها المحكمة من الجهات القضائية المختصة والتي سهلت علي المتعاملين سرعة إنهاء الإجراءات والطلبات وهو أمر لم يعهد في السابق وجعل هناك سرعة في وتيرة إنجاز الأعمال وهو يعكس إرادة حقيقة ورؤية تم إنجاز من خلال فكر علمي مخطط له وأن المحكمة والعاملين بها ستظل شاكرة لهذا الحجم الكبير من العطاء الذي اكسبنا احترام الجميع في المنظومة القضائية وخارجها  

وقال محمد فخري رئيس قسم المكافأة  نيابة عن زملائه في المحكمة خلال حفلة التكريم والوداع للقاضي الجليل  "نقدر جهودكم الطيبة في خدمة القضاء المصري ولا ننسى أن نشكر جهودكم الطيبة أيضا في إفادة العاملين بالمحكمة من خلال إتاحة فرصة التدريب  والإسهام  في تحسين قدراتنا والاهتمام بسبل راحتنا والعمل علي حل مشكلاتنا   وهو أمر نبيل لا يمكن أن نتغافل عنه وهو أمر سيظل ذكري جميله لدينا  فقد كنت اب لكل العاملين بالمحكمة وعاملتنا بما يليق بقيمتك وقدرك وساندتنا في كل المواقف وانتصرت لنا دائما

وقدم العاملون بمحكمة استئناف القاهرة هدايا تذكارية لرئيس المحكمة  وسط  حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم

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القضاء مجلس القضاء محكمة النقض العام القضائي رئيس مجلس القضاء الأعلى

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