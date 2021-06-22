عاجل
إجراءات حكومية أول يوليو.. نواب يطالبون بخفض أسعار الطاقة للمصانع وإلغاء الضريبة العقارية تعرف على آخر موعد لتلقى طلبات توفيق أوضاع حائزي الأراضي بصحراء الأهرام محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض ونسبة النجاح 99.82 %.. صور فتاوى تشفي الصدور.. حكم إخراج زكاة المال في صورة ملابس.. ما جواز طلب الدعاء من المتصدق عليه.. ثواب لبس الحجاب في الآخرة .. جزاء إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدته على الإنفاق نشرة الفن.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ..شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عنها .. وعمر كمال يتحدث عن صوت حسن شاكوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدكتور أحمد دلّال رئيساً للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الدكتور أحمد دلّال
الدكتور أحمد دلّال

 أعلن مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم 22 يونيو، اختيار الدكتور أحمد دلّال الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

 يعد دلّال قائداً أكاديمياً بارعاً وباحثاً متميزاً يتمتع بخبرة في مجال التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي، ويشغل دلّال حالياً منصب عميد جامعة جورج تاون في قطر وشغل سابقاً منصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2009 إلى 2015. 

 

جدير بالذكر أن دلّال عالماً أمريكياً بارزاً قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة ستانفورد وجامعة ييل وكلية سميث وجامعة جورج تاون حيث شغل منصب رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد سلسلة حوارات لازم نتكلم لمناقشة تطوير الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة.. غدا الإثنين


وفي إعلانه لقرار مجلس الأوصياء، أعرب مارك تيرنيج، رئيس المجلس وعضو لجنة البحث وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن سعادة المجلس البالغة لقبول الدكتور أحمد دلّال تولي منصب الرئيس القادم للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

 قال تيرنيج: "أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤسسة استثنائية وتمر بنقطة تحول في تاريخها حيث حققت نجاحاً هائلاً في أول 101 عام لها وتستعد الأن لرسم مسارها في القرن الثاني لها."

 وأضاف تيرنيج: "أن فطنة الدكتور دلّال الأكاديمية والإدارية وأسلوب القيادة الشامل والشعور العميق بالهدف ستعمل على دفع الجامعة إلى مستويات أعلى في ظل مشهد تعليم عالي متغير ومعقد بشكل متزايد."
تمتد خبرة دلّال إلى عدة عقود من التدريس والبحث والقيادة في أفضل الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو خبير متمرس في الجامعات التي تقدم تعليماً ليبرالياً أمريكياً وكيفية عملها. بالإضافة إلى ذلك فإن لديه خبرة واسعة في الشرق الأوسط في كل من الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة جورج تاون في قطر.

 


وتعليقاً على اختياره، قال دلّال: "يشرفني أن أنضم إلى مجتمع نابض بالحياة وغني فكرياً بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. فالجامعة تقوم بمهمة عظيمة في لحظة فارقة من التاريخ وفي دولة ومنطقة تلعب دوراً حاسماً على المسرح العالمي." وأضاف دلّال أنه يؤمن بشدة أن التعليم هو قاطرة تقدم المجتمعات و"أن المؤسسات مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعمل كأداة للربط في عالم يتشابك فيه مستقبلنا كما شاهدنا جميعاً بأنفسنا من خلال الوباء."

 


بدأت عملية البحث عن الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة في أوائل الخريف بعد إعلان الرئيس فرانسيس ريتشياردوني أنه سيترك منصبه في نهاية العام الدراسي في يونية 2021. تم تشكيل لجنة بحث رئاسية برئاسة الدكتور طارق مسعود، عضو مجلس الأوصياء، وعضوية ممثلين عن أعضاء مجلس الأوصياء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. شملت عملية البحث الدولي عدة جولات من المشاورات واسعة النطاق مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين والإداريين بالجامعة.

txt

انضمام عضوين جديدين لمجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة

السيرة الذاتية الدكتور أحمد دلّال


حصل دلّال على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية في بيروت وعمل في بداية حياته المهنية في صناعة الطيران قبل حصوله على الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة كولومبيا.


قام دلّال بنشر مؤلفات وإلقاء محاضرات عديدة حول التعلم في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث، وتطور العلوم الإسلامية التقليدية والتطبيقية، والفكر الإسلامي في العصور الوسطى، ونشوء وتطور الصحوة الإسلامية والحركات الثقافية في مطلع العصر الحديث، والشريعة الإسلامية، وأسباب وعواقب هجمات 11سبتمبر 2001.

جدير بالذكر أن دلّال باحث غزير الإنتاج لديه العديد من المؤلفات وعشرات المقالات وفصول الكتب والإصدارات، بالإضافة إلى العديد من الكتب منها كتاب رد إسلامي على علم الفلك اليوناني: كتاب تعديل هيئة الأفلاك لصدر الشريعة ((1995 وكتاب الإسلام والعلم وتحديات التاريخ ((2012 والعقيدة السياسية لتنظيم داعش: الأنبياء والمخلصون ومحو المنطقة الرمادية ((2017 ومؤخرا صدر له كتاب بعنوان الإسلام بدون أوروبا – تقاليد الإصلاح في الفكر الإسلامي في القرن الثامن عشر (2018)

الجامعة الأمريكية مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة الولايات المتحدة الامريكية جامعة جورج تاون عالما أمريكيا دل ال

ترشيحاتنا

رسميا.. إقامة نهائي يورو 2020 بحضور 60 ألف متفرج

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل الدورة 52 من معرض الكتاب 2021

6 شروط لـ عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعرف عليها

تعرف على مميزات وعيوب تيل الفرامل السيراميك

التجارة تسمح باستيراد فضلات ونفايات الزجاج

رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس الجمعة العمومية لإختيار القضاة الجدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

فيديو

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ