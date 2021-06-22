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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمرار إيقافه.. كريم شحاته يعلن عودة قاعود للتدريبات الجماعية في البنك الاهلي

قاعود
قاعود

أعلن كريم حسن شحاته المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن عودة محمود قاعود لاعب الفريق إلي التدريبات الجماعية عقب إلتزامه الكامل بتنفيذ عقوبة التدريب منفرداً لمدة شهر وتقبله الغرامة المالية الكبيرة التي أقرتها لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي وخالد جلال المدير الفني للفريق.

 

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وأكد كريم حسن شحاته أن عقوبة الاستبعاد من المشاركة في المباريات الرسمية مازالت مستمره في انتظار قرار من خالد جلال المدير الفني للفريق لعودة اللاعب للمشاركة من جديد

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