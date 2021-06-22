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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إصابته .. تريزيجيه يؤدي تدريبات بدنية في الجيم

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

شارك النجم المصري محمود تريزيجيه المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي متابعيه صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر محمود تريزيجيه في صاله الجيم وهو يؤدي تدريبات رياضية نالت إعجاب الآلاف من متابعيه.

يذكر إن تريزيجيه يقضي إجازته الصيفية في مصر في أحد المنتجعات السياحية بمدينة العلمين الجديدة.

تبرع محمود حسن تريزيجيه، نجم مصر والأهلي السابق وآستون فيلا الإنجليزي الحالي، بمبلغ 400 ألف جنيه لصالح مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال.

وجاء تبرع تريزيجيه بقيمة الجائزة التي حصل عليها بعد فوزه بتحدي ضد أشرف حكيمي، نجم المغرب وإنتر ميلان الإيطالي، في إحدى اللعبات الإلكترونية.


تريزيجيه يواصل التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.


استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الاسبوع الماضي، محمود تريزيجيه نجم الأهلي السابق والمحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، بمقر النادي بالجزيرة.


وحرص الخطيب على الاطمئنان على حالة تريزيجيه، وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال الجلسة الودية التي عقدت مؤخراً.

 

يواصل  محمود حسن تريزيجيه التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.

 

يذكر أن الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول، وضع برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، الذى عاد إلى القاهرة منذ عدة أيام قادماً من إنجلترا، بالتنسيق مع الجهاز الطبى لنادى أستون فيلا، بعد إجراء اللاعب جراحة الرباط الصليبى منذ فترة.

 

واتفق مسئولو نادى أستون فيلا مع منتخب مصر على عودة تريزيجيه، إلى القاهرة، واستكمال علاجه، على أن يتم إرسال تقارير دورية إلى نادى أستون فيلا بحالة اللاعب.

 

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

 
ونشر نادي أستون فيلا، بيانا عبر موقعه الالكتروني أكد فيه تعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي اثناء مباراة الفريق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

 

وأوضح النادي، أن تريزيجيه سيخضع لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة، علي أن تبدأ مرحلة تأهيله بعد إجراء العملية.

 

وتمني نادي أستون فيلا في بيانه التعافي بشكل كامل وسريع من الإصابة.

 

ويعد محمود تريزيجيه من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا مؤخراً، بعد غياب دام 28 عاماً.

 

 

 

 

 

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تريزيجيه أستون فيلا انستجرام محمود تريزيجيه تبرع تريزيجيه

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