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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماجد المصري يظهر مع مارسيلو نجم ريال مدريد من دبي.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان ماجد المصري متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمجموعة من الصور له مع مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد. 

وظهر ماجد المصري مع مارسيلو خلال تواجدهم في أحد الفنادق بمدينة دبي بدولة الإمارات.
 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
 

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي مارسيلو، نجم دفاع ريال مدريد الإسباني، سيصبح أول قائد أجنبي للفريق منذ عام 1904،  عقب إعلان النادي الملكي رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، بعد 16 عامًا قضاها داخل أسوار النادي.
 

وأشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أنه وفقًا للقواعد المعمول بها في ريال مدريد، تُمنح شارة القيادة للاعب الأقدم داخل الفريق، وهو ما يعني أن اللاعب البرازيلي، الذي بدأ اللعب في النادي قبل 15 عامًا، سيحصل على شارة القيادة.
 

وأكدت الصحيفة أن آخر قائد أجنبي تقلد شارة القيادة للفريق كان فيديريكو ريفويلتا من جواتيمالا قبل 117 عامًا.


وكان النادي الإسباني قد أعلن رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، مدافع الفريق، رسميًا عن النادي، بعد 16 عامًا قضاها داخل أسوار النادي الملكي

ريال مدريد الفنان ماجد المصري ماجد المصري دولة الامارات ريال مدريد الإسباني مارسيلو

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