بعد قمة الـ7 والناتو.. هل يدخل العالم مرحلة الحرب الباردة الثانية.. لماذا تشكل العلاقات بين روسيا والصين صداعًا في رأس بايدن .. وهل يمكنه زرع "إسفين" بينهما؟

من ينتصر في معركة الدب والنسر ؟

-الصين وروسيا تستفزان أمريكا والغرب بالحديث عن صداقتهما المتينة

-بايدن يصعّد من لهجته الصارمة ضد الصين بعد قمة مجموعة السبع

-السنوات الأخيرة سمحت بزيادة علاقات التعاون بين البلدين وسط تدهورها مع الغرب

حذر الرئيس الأمريكي ومعه الاتحاد الأوروبي من التقارب الصيني الروسي، ملقيًا باللوم على الصين فيما يخص عدم الاستقرار الدولي، وقبل الاجتماعات الأوروبية الأخيرة، رمى الصين باللوم الأكبر عن جائحة فيروس كورونا، كوفيد19، في محاولات مستمرة لإعلاء رواية تسرب الفيروس من معمل ووهان للفيروسات، وإلصاق التهمة بالصين للأبد أملًا في أن يحدث ذلك حالة من الخمول في الصين خلال الفترة المقبلة.

وفق تقارير صحفية أمريكية،تشابهت في الطرح التحليلي، فإن أكبر ما يقلق أمريكا والغرب هو التقارب الروسي الصيني، خاصة وأن الأولى هي القوة الثانية في العالم عسكريًا بعد الولايات المتحدة، والثانية هي الاقتصاد الأقوى عالميًا بعد أمريكا، والأكثر تشغيلًا في العالم.

الرئيسان الصيني والروسي في لقاء سابق

وكبرهان على تفوق الاقتصاد الصيني، كانت الصين هي الدولة الأقوى عالميًا التي استطاعت تطبيق اغلاق كامل وحجر صحي صارم في ووهان والمدن التي تفشي فيها وباء كورونا، بدرجة لم تصلها أي دولة أخرى في العالم، فأمريكا لم تقترب من اغلاق الصين بأي درجة، وهذا ما انعكس في الإصابات والوفيات، حيث جاءت الولايات المتحدة كأكبر دول العالم التي مات مواطنوها جراء المرض بينما لم تقترب الصين من بعض الدول المتوسطة الإصابات والوفيات.

ويظهر وفق تحليل سي إن إن الأمريكية، أن العلاقات بين موسكو وبكين في "مستوى عالٍ غير مسبوق"، أمر يمثل قوة تضاهي المعسكر الأمريكي الأوروبي، ما يقول بإمكانية تكرار مشاهد الحرب الباردة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشبكة NBC في مقابلة صحفية، إن "مستوى العلاقات (الروسية الصينية) عالٍ وغير مسبوق"، وإنه لا يعتبر الصين تهديدًا، وإن " الصين دولة صديقة، ولم نعلنها عدو، كما فعلت الولايات المتحدة".

ردت بكين الثناء الروسي وقالت إن "السماء هي الحد للتعاون بين البلدين"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية إن "الصين وروسيا متحدتان مثل الجبل ، وصداقتنا لا تنكسر" .

في السنوات الأخيرة، زادت علاقات التعاون بين البلدين وسط تدهور علاقاتهما مع الغرب.

بايدن خلال زيارته لأوروبا

بالنسبة لروسيا ، كان المحور لثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الحل الطبيعي للعقوبات المتعلقة بضمها لشبه جزيرة القرم وتوغلاتها في شرق أوكرانيا في عام 2014.

وكانت بكين أكثر من سعيدة بتبني علاقات أوثق مع جارتها الشمالية مع تصاعد التوترات في كل دولة تقريبًا، خاصة في جانب علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وكما هي العادة، كان الاقتصاد في قلب شراكتهما الاستراتيجية، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار في عام 2018 ، والهدف هو مضاعفته بحلول عام 2024.

وعمق البلدان التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك صفقة بقيمة 400 مليار دولار لنقل الغاز الطبيعي من روسيا والعديد من مشاريع محطات الطاقة النووية المشتركة في الصين.

تعد موسكو أيضًا أكبر مورد للأسلحة لبكين ، حيث توفر 70٪ من واردات الصين من الأسلحة بين عامي 2014 و 2018.

على الجبهة الدبلوماسية، غالبًا ما انحازت بكين وموسكو إلى بعضهما البعض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وواجهتا الولايات المتحدة وحلفاءها في قضايا مثل سوريا ، بينما رفضت الانتقادات الغربية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

خلال زيارة لموسكو في عام 2019 ، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينج إنه التقى بـ “أفضل صديق في روسيا” ، فلاديمير بوتين.

لكن تحالفهما التكتيكي أصبح أكثر إلحاحًا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة مع تعهده بتأكيد قيادة الولايات المتحدة على المسرح العالمي.

في عهد بايدن، أكدت واشنطن مرارًا وتكرارًا، أن روسيا والصين أكبر تهديد للنظام الدولي القائم ، حيث تحشد الحلفاء للاتحاد في معركة أيديولوجية واضحة بين الديمقراطية والاستبداد.

خلال الأيام القليلة الماضية، دارت مناقشات حول كيفية مواجهة الإجراءات الاستبدادية من روسيا والصين ولقد ظهرت بشكل بارز في كل من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) في إنجلترا واجتماع حلف شمال الاطلسي في بروكسل.

ورداً على ذلك ، قدمت موسكو وبكين جبهة موحدة قوية ضد الانتقادات ، فضلاً عن ما وصفته بـ "محاولات تدمير" علاقتهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو "علينا أن نقول لمن يحاولون بكل الوسائل دق إسفين بين الصين وروسيا أن أي محاولة لتقويض العلاقات الصينية الروسية محكوم عليها بالفشل".

لكن على الرغم من إظهار الوحدة ، لا يزال هناك الكثير من احتمالات الاحتكاك أو التراجع في العلاقات إلا إنه وبشكل عام تظهر الجبهة الروسية فيما يخص مصالحهما المشتركة كجبهة أقوى من جبهة أمريكا أوروبا، إلا أن تأثيرهما العالمي ليس الأقوى فيما يخص دول العالم الأخرى، إذ تبقى الغلبة في كفة أمريكا حتى الآن .

وتقول سي إن إن، إن العلاقات التجارية بين البلدين غير متوازنة، فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لروسيا ، في حين أن روسيا هي شريك تجاري أقل أهمية للصين، وإن هذه العلاقات غير المتوازنة هي ما قد يؤثر على الشراكة بين البلدين، أكبر من محاولة أمريكا بايدن بدق إسفين للنزاع بين البلدين، أو العمل على فصل روسيا عن الصين.

وتتألف غالبية الصادرات الروسية إلى الصين من الموارد الطبيعية والمواد الخام ، مقابل واردات السلع المصنعة.

قد تكون هناك مخاوف جيوسياسية أيضًا، من خلال مبادرة الحزام والطريق ، حيث وسعت الصين نفوذها الاقتصادي في آسيا الوسطى ، وهي منطقة اعتبرتها روسيا منذ فترة طويلة مجال نفوذها.

وبعيدًا عن العلاقات الرسمية ، يتزايد قلق الجمهور الروسي من الاستثمار الصيني في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي ، حيث أثارت المشاريع الصينية الاستياء ورد الفعل العنيف من السكان المحليين.

لطالما رأى المراقبون العلاقات الصينية الروسية المتنامية كشراكة مصلحية مدفوعة بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية ، بعد أن ابتعدت القوتان عن عداوتهما السابقة.

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، توترت العلاقات بين موسكو وبكين ، واتسمت لاحقًا بانعدام الثقة العميق والخلافات الأيديولوجية والصراعات الحدودية.

أخيرًا وليس آخرًا، ففي ظل غياب القيم الأساسية المشتركة والأيديولوجيات المشتركة والتحالف العسكري الرسمي ، يبقى أن نرى إلى أي مدى ستكون علاقاتهما عميقة ودائمة، في ظل شكوك على أن تستمر في مثل هذا النسق أمام تربص أمريكي يسعى لتفكيك التحالف القوي.