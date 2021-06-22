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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

28 مليون دولار.. لماذا تستحق رولز رويس Boat Tail هذا المبلغ؟

السيارة رولز رويس
السيارة رولز رويس بوت  Boat Tail

رولز رويس تعد ضمن قائمة أفضل سيارات العالم التي تضم العديد من المركبات النادرة والأخرى الفارهة وتقدر بملايين الدولارات، وهناك علامات تجارية هي الأشهر في عالم الرفاهية، ومن بينها العلامة التجارية رولز رويس.

 

وهناك طراز يعتبر هو الاغلى على مستوى العالم من ضمن تشكيلة رولز رويس، وهو بوت  Boat Tail، والذى يقدر ثمنه بقرابة 28 مليون دولار ، والذى يعتبر أمرا مثيرا للجدل.

 

سبب ارتفاع ثمن رولز رويس بوت  Boat Tail 

 

وقال المصمم العالمي “فرانك ستيفنسون”، إن ثمن السيارة رولز رويس بوت Boat Tail المثير للجدل يرجع بسبب تصميمها الفاره، حيث قام بتحليل الشبكة الخاصة بالواجهة الأمامية، والتى أكد أنها تحتوي على نفس الشرائح الرأسية التي ظهرت عليها طرز Rolls-Royce الأخرى على مدار عقود.

 

وأوضح “ستيفنسون”، أنه مغرم بشكل المصابيح الـ LED الأمامية الضيقة التي ابتكرتها Rolls-Royce حصريًا لـ Boat Tail، كما أن الواجهة الامامية خالية إلى حد كبير من خطوط القطع الواضحة التي تجعلها تبدو كما لو أن الواجهة الأمامية قد تم نحتها من قطعة واحدة من السبائك. 

 

أما المظهر الجانبي فيلاحظ ستيفنسون، أن ذيل القارب يتناقص مع السقف ببطء بينما يتناقص الجانب السفلي بلطف إلى الأعلى نحو الخلف ، مما يحاكي إلى حد ما تصميم القارب، مؤكدا أن ذيل القارب هو دليل الفخامة الفائقة المريحة ويعتقد أن التصميم سيظل مرغوبًا فيه لأجيال عديدة قادمة.

 

وأكد “ستيفنسون”، أن المصابيح الخلفية صغيرة جدًا ولا تبدو متناسبة مع باقي الأجزاء الخارجية، وأعطى تصميمه في النهاية 9.9 من 10.

 

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