فتاة بـ 100 وش.. نانسي زيدان موهبة بارعة فى تقليد المشاهير بالمكياج

عادل إمام..حزلقوم..تامر حسني ..محمد رمضان.. سندريلا..منى زكي شخصيات جسدتها الشابة الثلاثينية نانسي زيدان التي تقف أمام مرآتها كل يوم لتنمي موهبتها وتعيش في عالمها الخاص.

استطاعت نانسي زيدان أن تجذب أنظار الناس بإبداعها الفني ومن خلال تجسيدها لشخصيات يعشقها الأطفال وكان آخرها شخصية "سندريلا"، أشهر شخصيات عالم ديزني الحافلة بالطفولة البريئة، لتصنع لنفسها اسما ويستقطب آلاف المتابعين عبر انستجرام والتيك توك.

وتقول نانسي زيدان خلال لقائها ببرنامج ست ستات المذاع على فضائية صدى البلد ومن تقديم الإعلامية دينا رامز أنها تخرجت من الكلية تعمل الآن ك " ميكب ارتيست".

وأضافت أنها بدأت في تجسيد الشخصيات الفنية والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك منذ عامين ونصف، حين رأت أحد البلوجرز بأوروبا يقوم بتلك الأمور الفنية.

وأوضحت نانسي زيدان أن فكرة تقليد الشخصيات جاءت فى البداية من أفلام ديزيني لانها كانت تحبها كثيرًا،مضيفة ان اصعب الشخصيات التى استغرقت منها وقت طويلًا هى شخصية حزلقوم والفنان الكبير عادل إمام.