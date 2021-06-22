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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تبحث سبل التعاون العلمي مع الجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى بممثل الجامعة الأورو متوسطية

التقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ندا ترنك من الجامعة الأورو متوسطية ــ سلوفينيا، بمقر الجامعة بقنا وذلك في إطار أنشطة مشروع تدويل الجامعات في الداخل  والممول من برنامج ايراسموس بلس.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، و الدكتور احمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمود سيد عبدالصادق، منسق المشروع بالجامعة مدير وحدة مشروعات الاتحاد الأوروبي.

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و أوضح رئيس الجامعة، بأن اللقاء يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر نحو تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي و إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية ولمناقشة آخر مستجدات المشروع وسبل التعاون المختلفة في الفترة القادمة في مشروعات أخرى لدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

 

وأشار الدكتور محمود سيد عبدالصادق، منسق مشروعات الاتحاد الأوروبي بالجامعة، إلى أن المشروع هو تدويل الجامعات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط و يعتمد على إنشاء برامج تدريب في الجودة والتخطيط الاستراتيجي و التصنيف الدولي و النشر العلمي والبرامج التي تساعد على تدويل الجامعات المشاركة في المشروع.

 

و أضاف عبدالصادق، يشارك بالمشروع جامعات عربية من دول مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان وجامعات أوروبية من سلوفينيا وفرنسا وإيطاليا.

 

وقدمت الدكتورة ندا ترنك، الدعوة للدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، لحضور مؤتمر الجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا، والمزعم عقده في سبتمبر القادم بدولة سلوفينيا و الذى يناقش سبل التعاون المختلفة و لمتابعة آليات تنفيذ المشروع.

 

جدير بالذكر أن المشروع ممول من برنامج ايراسموس بلس و بالتعاون مع جامعة هليوبوليس بالقاهرة والجامعة الاورومتوسطيةـ سلوفينيا برعاية وزارة التعليم العالي.


 فيما التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في لفتة إنسانية، شابًا متقدمًا للزواج بإحدى فتيات دار الرحمة للأيتام بنجع حمادي، للاطمئنان على حسن أخلاقه ومدى جديته وقدرته في الحفاظ على الفتاة المتقدم لها.

 

جاء ذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والسيدة  زينب رضوان، مديرة دار الرحمة.

 

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تسعى إلى مساعدة الأيتام، وتخفيف أعباء الزواج ومستلزمات تجهيز عش الزوجية عن كاهلهم، بالتعاون مع دار الرحمة للأيتام، ومؤسسة التكافل الاجتماعي التي سوف تتولى رعاية وتجهيز الفتاة بجميع المستلزمات والأجهزة اللازمة للعروسين  لتحقيق حياة أسرية كريمة لهما.

واطمأن محافظ قنا، على أحوال الدار والفتيات داخل المؤسسة، كما اطمأن من المسئولين علي توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي تحتاج إليها الفتيات، موجهاً بحسن معاملتهن، وتوفير كل متطلباتهن، وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهن.

 

كما أشار الداودي، إلى أن محافظة قنا لا تدخر جهداً في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الأيتام بالمحافظة.

رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى بممثل الجامعة الأورو متوسطية

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جامعة جنوب الوادي قنا برنامج الجامعات ايراسموس بلس اخبار المحافظات قنا التعاون العلمى

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