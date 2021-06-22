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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول كوري جنوبي يؤكد ضرورة حل القضية النووية لكوريا الشمالية بالحوار

صدى البلد

شدد كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك"، اليوم الثلاثاء، على أهمية حل القضية النووية لكوريا الشمالية من خلال الحوار والدبلوماسية.


وأوضحت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء خلال مشاركة "نوه كيو-دوك" في مؤتمر عبر الفيديو استضافه المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية بالاشتراك مع سفارة كوريا الجنوبية في فرنسا، حيث أوضح جهود سول للمساعدة في استئناف المحادثات النووية المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.


وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن "نوه" قال إن المجتمع الدولي أعاد تأكيد الالتزام المشترك تجاه تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية من خلال القمة الأخيرة بين سول وواشنطن، وقمة مجموعة السبع، وأهمية حل القضية من خلال الحوار والدبلوماسية، مطالبا باستمرار اهتمام فرنسا ودعمها لجهود السلام لكوريا الجنوبية.

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