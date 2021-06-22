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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي غزال يكشف حقيقة اقتراب رحيله عن سموحة

صدى البلد

كشف علي غزال نجم فريق سموحة عن حقيقة اقترابه من الرحيل عن الفريق في ظل عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي وغيابه عن المباريات 

 

وكد علي غزال في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أنه يشارك في المران يوميا ولم ينقطع مثلما أثير خلال الفترة الماضية مشددا أنه لم يقدم على اي تصرف غير احترافي 

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غيابي عن المشاركة يدفعني للرحيل

واضاف علي غزال أن غيابه عن المشاركه في المباريات أمر يزعجه بشده خاصة أنه للاعب محترف منذ ١٠ سنوات في الدوريات الأوروبية مشددا أنه سيعقد جلسه مع فرج عامر رئيس النادي قريبا 

 

وتابع علي غزال أنه في حال استمرار غيابه عن الفريق فسيفكر في الرحيل عن الفريق مشددا أن احمد سامي المدير الفني للفريق مدرب جيد ورائع 

 

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زفّ فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بشرى سارة لـ جماهير النادي بشأن الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة .

 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: “سموحة قد يكون علي أعتاب انفجار كروي غير متوقع، ولكن رائع”.

 

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