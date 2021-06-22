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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبدأ الحرب على فرجاني ساسي بخطوات تصعيدية.. تفاصيل

فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك

أكد تقرير تونسي، أن نادي الزمالك، بدأ في اتخاذ إجراءات تصعيدية، ضد فرجاني ساسي نجم الفريق، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده حتى الآن.

 

وذكرت موقع “ .football tunisien”، أن نادي الزمالك، بدأ في اتخاذ بعض الخطوات لحفظ حقوقه تجاه اللاعب، حيث أكد مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وليس في شهر يونيو.

 

وأضاف الموقع، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تجهيز مذكرة ضد فرجاني ساسي، استعدادا لتقديمها، خلال الفترة المقبلة، حال عدم العودة من تونس، و تقديم مذكرة ضد أي نادٍ يتعاقد معه في الفترة الحالية، بداعي تحريض اللاعب على عدم استكمال عقده مع القلعة البيضاء.

 

كانت إذاعة “موزاييك” التونسية، أكدت، خلال الأيام الماضية، أن صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري، اعترض على ضم فرجاني ساسي نجم الزمالك، رغم اقتراب النادي من حسم الصفقة.

 

وأوضحت الإذاعة التونسية، أن نادي الريان، دخل في الصفقة، وهناك تأكيد على التوصل إلى اتفاق نهائي، لضم اللاعب مقابل مليونين ونصف دولار “ سنويا”.

 

وأشارت الإذاعة، إلى أن فرجاني ساسي، سيعوض فرانك كوم، الذي سيغادر الريان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق، بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية، تزامنا مع معاناة الزمالك من أزمة مالية طاحنة.

 

حسين لبيب يوضح تطورات التجديد مع ساسي
 

في سياق متصل، أكد  حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.

 

وقال لبيب: ”يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك”.

 

وأضاف رئيس اللجنة في تصريحات تلفزيونية ”يهمنا بقاء ساسي، ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد؛ لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتي الآن لا يوجد رد علينا”.

 

وكشف "لبيب" عن أن نفس الأمر بالنسبة للاعب أشرف بن شرقي وأي لاعب آخر بالفريق، مشيراً إلى أن “النادي هو من يصنع النجوم ومن يرتدي فانلة الزمالك ويتألق يكون لاعبا في المنتخب الوطني، فالزمالك هو من يصنع النجوم وشرف لأي لاعب ارتداء فانلة الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية الأخرى”.

 

وغاب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك، أمام أسوان، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة.

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