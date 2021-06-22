وفاء عامر تحتفل بتخرج ابنها عمر l شاهد

احتفلت الفنانة وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، حيث شاركت متابعيها اللحظة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ” .

وعلقت وفاء عامر على الفيديو الذى نشرت من خلاله هذا الاحتفال قائلة: "الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر" .

كانت وفاء عامرقد قدمت منذ فترة أغنية تحمل عنوان "أشبع منها"، مع شركة 7drk لصاحبها أحمد الشاعر والتي شاركت فيها مع نجلها عمر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

أغنية "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفي العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج مشترك بين كل من شركة 7DRK و شركة wow للإنتاج الفنى.

من ناحية أخرى تعاقدت وفاء عامر على بطولة مسلسل حلم ، الذى سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل ، حيث تدور احداث العمل في إطار 45 حلقة .

ويشارك فى بطولة العمل مع وفاء عامر ، ، وصابرين ، وأنوشكا ، ومحمد رياض ، ونضال الشافعى ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء .

كان أخر أعمال الفنانة وفاء عامر خلال شهر رمضان الماضى هو مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة ، مى سليم ، خالد كمال، أحمد خليل، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

احتفالات التخرج :

ليست هذة المرة الاولى التى يحتفل فيها بعض الفنانين بتخرج أولادهم ، فقد سبق ونشرت الفنانة أنغام - عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" - صورة لها مع اولادها، بمناسبة تخرج ابنها الأكبر عمر، في حضور نجلها الأخر عبد الرحمن.



"انغام" علقت على الصورة، أمس الثلاثاء، قائلة: "اللهم لك الحمد عقبال أولادكم.. من حفلة تخرج عمر".

كما احتفلت الفنانة انتصار، بتخرج ابنها، من خلال نشر صورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "انتصار"، على صورتها مع نجلها من حفل التخرج: "مبروك يا حبيب قلبي التخرج".

كما نشرت الفنانة صابرين صورة لها مع ابنها الأكبر "نور" على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،حيث ظهرت مع ابنها في حفل تخرجه في الجامعة ووجهت له التهنئة قائلة : (أنا حقيقي فخورة بك ) وقد انهالت عليها التعليقات بالتهنئة بتخرج ابنها.