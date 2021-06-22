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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحدهما تنبأ بوفاته.. مصرع شابين بعد سقوطهما من أعلى سقالة في المنوفية

شباب ضحايا لقمة العيش
شباب ضحايا لقمة العيش

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية سرسنا مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، عقب وفاة شابين ضحايا لقمة العيش من أبناء المدينة عقب سقوطهم من أعلي سقالة خشبية أثناء تركيبهم لوحه إعلانية.

وسقط الشابان وفشلت محاولات إنقاذهم فينا انتشرت عبارات الرثاء الشابين انس زوين وحمادة العطار.

فيما تنبأ الشاب انس زوين ابن محافظة المنوفية قبل وفاته بساعات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث كتب علي صفحته الشخصية " *_لما اموووت افتكروني بالخير _*
_*علشان عمري ما كنت وحش مع حد اقسم بالله💔✋*_".

فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي الشباب بـ المنوفية ، وانتشرت الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

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المنوفية ضحايا لقمة العيش ا مدينة الشهداء محافظة المنوفية وفاة شابين

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