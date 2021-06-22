في حادث مأساوي.. وفاة شاب متأثرا بجراحه بعد اصطدامه بمركب صيد

سرعة المراهق وقلة خبرته وتشغيله لمركبة مائية شخصية لعبت دورًا في تحطم القارب

توفي شاب أمريكي متأثرا بجراحه بعد اصطدام قاربه بـمركب صيد في بحيرة هافوس، بولاية أريزونا الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أعلن مكتب عمدة مقاطعة موهافي الجمعة ، 18 يونيو ، أنه تم الإعلان عن وفاة خورخي كونتريراس من ريالتو، كاليفورنيا في مستشفى لاس فيجاس يوم الثلاثاء 15 يونيو.

وقال مكتب العمدة إن سرعة المراهق وقلة خبرته وتشغيله لمركبة مائية شخصية لعبت دورًا في تحطم القارب الذي يبلغ طوله 28 قدمًا (8.5 متر) والذي ألقى بالمراهق من مركبته المائية في حوض شمال البحيرة. لن يتم توجيه أي اتهامات ضد الرجل البالغ من العمر 49 عامًا من كينجمان بولاية أريزونا والذي كان يقود القارب.

تقول السلطات إن الرجل والمارة الآخرين اتصلوا على الفور برقم 911 ، وسحبوا الصبي من الماء وأخذوه إلى حديقة بحيرة هافاسو الحكومية لمقابلة المسعفين.

ونقل المسعفون الشاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وانتقلت قوات الأمن الى مكان الحادث لرفع تقرير أمني، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية بالواقعة.





واستلم أهل الشاب جثته لدفنها، كما قدمت الشرطة التعازي والدعم النفسي لهم.