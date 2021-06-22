تفاصيل الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالكأس

جهز محمد عظيمة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة أسلحته من اللاعبين لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم أمام الزمالك بملعب السويس فى إطار لقاءات دور الثمانية من منافسات كأس مصر .



وأعلن محمد عظيمة قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم والتى ضمت كلا من محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وخالد مصطفى وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وإسلام صالح وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وباولن فوافي وسعيد الونش.



وعقد عظيمة اجتماعا مطولا مع اللاعبين بمعسكر الفريق المغلق بالسويس ، وأكد المدير الفنى ثقته الكاملة فى قدرات اللاعبين على تقديم مباراة قوية أمام الأبيض اليوم وتحقيق الفوز .



وطالب عظيمة لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة الزمالك اليوم خاصة أنها تقام أمام فريق قوى يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة مشيرا إلى أن التركيز والروح والحماس سيكون العامل الأساسى فى حسم مواجهة الليلة أمام أبناء القلعة البيضاء .



واستقر عظيمة على خوض مباراة الزمالك اليوم بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى فارس طارق وأحمد مودى وأحمد صبيحة ومحمد الدسوقي وفى الوسط سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحى" محمد مخلوف " خلف الثلاثي عبدالله مجدى وباولن فوافى وباسم مرسي .

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة لقاء الزمالك والمقاصة في كأس مصر ، في تمام السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي.



ويسعى الزمالك خلال مبارته ضد المقاصة في كأس مصر لمواصلة مشواره في الكأس والصعود إلى نصف نهائي البطولةـ بعدما عزز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على حساب أسوان.

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.